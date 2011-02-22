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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار نهایی سومین دوره مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا و پیگیری دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا امروز در سالن صدرای تبریز برگزار می‌شود.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* کپنهاگن دانمارک - چلسی انگلستان
* المپیک لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا

- نشست ویژه هیئت رئیسه اعضای فدراسیون فوتبال امروز با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار می‌شود.

- نشست رئیس سازمان لیگ با مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور ساعت 9:30 صبح امروز برگزار می‌شود.

- هفته پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ باشگاه‌های امروز طبق برنامه زیر در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می‌شود:
* شرکت ملی گاز ایران - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه (اپه ) ( دیدار معوقه )
* شهدای  تربیت بدنی کرمانشاه - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش(فلوره ) (دیدار معوقه )
* ذوب آهن اردبیل - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه
* تربیت بدنی همدان - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان
* صنایع و معادن زنجان - حمل و نقل ارومیه 
* شرکت ملی گاز ایران - ذوب آهن اردبیل
* صنایع و معادن زنجان - تربیت بدنی همدان
* ذوب آهن اصفهان - شرکت ملی گاز ایران
* حمل و نقل ارومیه - ذوب آهن اردبیل

کد مطلب 1258559

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