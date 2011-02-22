تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه سوم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم فوریه سال 2011 میلادی.
- مرحله نهایی سومین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاههای آسیا امروز در سالن صدرای تبریز برگزار میشود.
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* کپنهاگن دانمارک - چلسی انگلستان
* المپیک لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا
- نشست ویژه هیئت رئیسه اعضای فدراسیون فوتبال امروز با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار میشود.
- نشست رئیس سازمان لیگ با مدیران باشگاههای فوتبال کشور ساعت 9:30 صبح امروز برگزار میشود.
- هفته پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ باشگاههای امروز طبق برنامه زیر در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار میشود:
* شرکت ملی گاز ایران - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه (اپه ) ( دیدار معوقه )
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش(فلوره ) (دیدار معوقه )
* ذوب آهن اردبیل - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه
* تربیت بدنی همدان - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان
* صنایع و معادن زنجان - حمل و نقل ارومیه
* شرکت ملی گاز ایران - ذوب آهن اردبیل
* صنایع و معادن زنجان - تربیت بدنی همدان
* ذوب آهن اصفهان - شرکت ملی گاز ایران
* حمل و نقل ارومیه - ذوب آهن اردبیل
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