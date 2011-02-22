تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا امروز در سالن صدرای تبریز برگزار می‌شود.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* کپنهاگن دانمارک - چلسی انگلستان

* المپیک لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا

- نشست ویژه هیئت رئیسه اعضای فدراسیون فوتبال امروز با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار می‌شود.

- نشست رئیس سازمان لیگ با مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور ساعت 9:30 صبح امروز برگزار می‌شود.

- هفته پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ باشگاه‌های امروز طبق برنامه زیر در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می‌شود:

* شرکت ملی گاز ایران - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه (اپه ) ( دیدار معوقه )

* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش(فلوره ) (دیدار معوقه )

* ذوب آهن اردبیل - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه

* تربیت بدنی همدان - موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش

* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان

* صنایع و معادن زنجان - حمل و نقل ارومیه

* شرکت ملی گاز ایران - ذوب آهن اردبیل

* صنایع و معادن زنجان - تربیت بدنی همدان

* ذوب آهن اصفهان - شرکت ملی گاز ایران

* حمل و نقل ارومیه - ذوب آهن اردبیل