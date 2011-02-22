فارس در مسیر توسعه موسیقی فاخر/ جشنواره هایی به رنگ رضایت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس همواره به خاطر پتانسیلها و ظرفیتهایی که در عرصه فرهنگ و هنر داشته در سطح کشور نسبت به سایر استانها متمایزتر بود.

این تمایز زمانی نمود عملی و عینی یافت که ارشاد فارس ظرفیتها و پتاسنیلها را به کار گرفت تا این استان بتواند در عرصه های مختلف نظیر تئاتر و موسیقی در سطح کشور متمایز تر باشد.

برگزاری جشنواره و سوگواره های مختلف تئاتر در استان فارس طی سه تا چهار سال اخیر باعث شد که ظرفیتهای این استان فرهنگی در عرصه تئاتر به عرصه ظهور برسد و امروز این استان را می توان به عنوان یکی از قطبهای تعزیه و تئاتر کشور مطرح کرد.

در بخش موسیقی نیز طی یک سال اخیر جشنواره های مختلفی در سطح استان فارس برگزار شده که این نشان می دهد استان فارس در عرصه موسیقی فاخر پتانسیلها و ظرفیتهایی برای ظهور دارد.

در کنار جشنواره های مختلف، برنامه های موسیقی مختلفی نیز طی این مدت اهالی هنر دوست فارس را به رضایتمندی مناسبی رساند که از آنجمله می توان به برنامه ارکستر سمفونی مقاومت اشاره کرد که با حجم گسترده ای از مخاطبان مواجه شد.

برنامه هایی از این دست نه تنها استان فارس را از لحاظ فرهنگی در سطح کشور شاخص تر کرد بلکه اهالی این استان نیز با موسیقی فاخر بیش از گذشته آشنا شدند و این امر به رشد و تعالی موسیقی در استان نیز کمک خواهد کرد.

برگزاری چنین برنامه هایی از دیگر سو اکنون به یک مطالبه عمومی در بخش فرهنگ و هنر تبدیل شده و ارشاد فارس نیز به خوبی توانسته به این مطالبه اهالی فرهنگ و هنردوست فارس پاسخ دهد.

در این رابطه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: هنرهای زیبا نماینده ذوق و روحیات ملل مختلف است وهنر موسیقی یکی از این هنرهاست.

منصور طبیعی گفت: موسیقی دارای دو مفهوم عمومی و خاص است که در مفهوم عام شامل هر صدا و آهنگ موزونی است که تاثیر در روان آدمی دارد و در مفهوم خاص دارای انواع گوناگونی است.

وی افزود: آنچه در مورد موسیقی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پیگیری می شود موسیقی در معنای فاخر است که این نوع موسیقی روح بالندگی و احساس پسندیده را به ترسیم می کشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: موسیقی اگر از منشا بطالت و بیهودگی باشد در جهت استعمار و استثمار مورد استفاده قرار می گیرد و حامل پیامی ارزشی نیست.

وی گفت: با توجه به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدایت، نظارت و حمایت ار هر هنر فاخر در دستور کار ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور قرار گرفته که موسیقی نیز در این چارچوب قرار دارد.

طبیعی اذعان داشت: برگزاری جشنواره های موسیقی بین المللی فجر همزمان در شیراز در سالهای گذشته و همچنین در سال جاری در جهت همین سیاست کلی است.

وی اضافه کرد: در سال جاری شاهد حضور ارکستر سمفونی مقاومت برای اولین بار در شیراز بودیم که این نوع موسیقی بسیار مورد توجه مردم این شهرستان قرار گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: در چهار سال گذشته شیراز شاهد حضور گروه های موسیقی مطرح وهمچنین برگزاری جشنواره های متعدد در این زمینه بوده که در همه آنها محتوای فاخر مورد نظر بوده است.

به گزارش مهر، استان فارس طی این مدت به خوبی توانسته مسیر رشد و تعالی موسیقی فاخر را با سرعتی مناسب طی کند که البته در این مسیر مدیران ارشد استان نیز می توانند با اختصاص اعتبارات استانی، فارس را در مسیر توسعه موسیقی فاخر کمک کنند.

در این رهگذر در نظر گرفتن بسترها و زیرساختها نیز ازجمله مواردی به شمار می رود که مدیران ارشد استان باید به آن توجه داشته باشد و با احداث فضاها و سالنهای ویژه اجرای موسیقی شرایط را برای پیگیری چنین برنامه هایی هموارتر سازند.

استان فارس به سبب ظرفیتهایی که دارد و همچنین اهالی فرهنگ دوست این استان قابلیت تبدیل شدن به قطب موسیقی کشور را دارد که تاکنون گامهای بلندی برداشته شده است.