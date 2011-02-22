مرتضی حیدری دبیر جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در حال حاضر در بندرعباس در حال برپایی است در اینباره به خبرنگار مهر گفت: مهمترین برنامه چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی که از روز شنبه 30 بهمن ماه آغاز شده و عصر امروز سهشنبه 3 اسفندماه در بندرعباس به پایان میرسد، قصهگویی قصهگویان از ایران و دیگر کشورها است.
وی ادامه داد: این برنامه در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود که هر قصهگوی ایرانی 20 دقیقه وقت دارد قصه خود را روایت کند و این زمان برای قصهگویان خارجی 40 دقیقه است چراکه روایت آنها باید ترجمه شود.
مدیر هماهنگی امور استانهای کانون در توضیح بیشتر عنوان کرد: بر این مبنا روزی 15 تا 16 قصه از سوی شرکتکنندگان روایت میشود. برگزاری جشنواره و حضور این قصهگویان صرفاً یک حرکت تبلیغاتی و تشریفاتی نیست بلکه بر اساس اهدافی که در طول سال تعریف و دنبال میشود، اتفاق میافتد.
حیدری افزود: این جشنواره برآیند روندی است که از ابتدای سال دنبال شده است. در مراکز کانون در سراسر کشور به طور مستمر برنامههای قصهگویی دنبال میشود و تربیت قصهگویان جدی است از همین رو برترین قصهها و بهترین قصهگویان در طول سال شناسایی و در جشنواره استانی به رقابت میپردازند.
دبیر جشنواره قصهگویی روند برپایی جشنوارههای قصهگویی در کانون را اینگونه تبیین کرد: پس از مشخص شدن برگزیدگان جشنواره استانی، برترینها در جشنواره منطقهای شرکت میکنند که در این رقابت استانهای کشور به 5 منطقه تقسیم شدهاند که هر منطقه 5 تا 6 استان را شامل میشود.
وی اضافه کرد: سپس برگزیدگان مرحله منطقهای به جشنواره بینالمللی قصهگویی میآیند که در حال حاضر چهاردهمین دوره این جشنواره در حال برپایی است. برای جشنواره امسال ابتدا 1190 قصه در مرحله اول شرکت کردند که از میان آنها 137 نفر برای مرحله دوم برگزیده شدند و در مرحله نهایی 25 نفر که از هر منطقه 3 نفر، 5 نفر بخش آزاد که ویژه شرکتکنندگان غیر کانونی است و 5 نفر هم از برگزیدگان بخش پیشکسوتان دورههای پیشین، حضور دارند.
حیدری در توضیح بخش بینالملل گفت: فراخوان بخش بینالملل ماهها قبل در اینترنت منتشر شده بود که 104 قصه از 24 کشور پس از انتخاب به جشنواره راه یافت. امسال نخستین دورهای بود که آثار رسیده در بخش بینالملل توسط هیئت انتخاب مورد بررسی قرار گرفت. دلیل این کار هم این بود که افرادی با تحصیلات آکادمیک و تجربه کافی و همچنین تالیفاتی مرتبط با موضوعات جشنواره انتخاب شوند. در حال حاضر از 12 کشور جهان قصهگو به ایران آمدهاند که تنها حضور افغانستان و لبنان به صورت میهمان ویژه و بدون انتخاب اولیه بوده است.
دبیر جشنواره قصهگویی برخی کشورهای حاضر را روسیه، آلمان، یونان، ترکیه، اندونزی و کنیا معرفی کرده و عنوان کرد: یکی از شرطهای ما برای حضور قصهگویان خارجی این بود که تحقیق و پژوهشی مستند درباره شرایط ادبی و فرهنگی کشور خودشان با خود به همراه آورند و چون آنها از چهرههای دانشگاهی بودند این اتفاق افتاده است.
وی در پایان اشاره کرد: واحد پژوهش کانون مصاحبههایی تخصصی با این افراد تدارک دیده تا بتوان از تجربیات و داشتههای علمی و فرهنگی دیگر کشورها هم بهرهمند شد.همچنین گروه پژوهشی روند جشنواره را بر اساس اهداف مشخص شده مورد ارزیابی قرار میدهد تا میزان دسترسی به اهداف و نقاط ضعف و قوت مشخص شود.
نظر شما