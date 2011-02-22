رویا پورمناف نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثاری که قرار است به زودی ترجمه آنها را آغاز کند، گفت: به تازگی قراردادی با نشر زعفران بستهام که بر اساس آن دو رمان از عایشه کولین نویسنده اهل ترکیه را ترجمه میکنم.
وی ادامه داد: "ترکان" و "زمزمههای نیمه شب" دو رمان از این نویسنده مطرح ترکیهای هستند که اولی چاپ 2009 و دیگری چاپ 2004 است و هر دو جزو آثار موفق ادبیات آن کشور هستند و بر اساس آنها سریال هم ساخته شده است.
مترجم "همه چیز با تو آغاز میشود" نوشته مومین سکمان در توضیح بیشتر این آثار بیان کرد: در کتاب "زمزمههای نیمه شب" داستان یک خانواده اشرافی روایت میشود و در ادامه یکی از رسمهای سنتی ترکیه مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته وی این دو کتاب هر دو بیش از 300 صفحه دارند و ترجمه آنها تا اردیبهشت ماه به طول میانجامد.
پورمناف افزود: رمان "عشق ممنوعه" نوشته حالیت ضیا اوشکالی گیل را هم که چندی پیش ترجمه کرده و با نشر مضمون داده بودم از آن ناشر گرفته و به نشر جاده قلم دادم. تاکنون از این نویسنده اثری در ایران ترجمه و منتشر نشده است و می توان گفت خوانندگان ایرانی برای نخستین بار با کتابهای اوشکالی گیل آشنا میشوند.
وی در پایان اشاره کرد: این رمان 500 صفحهای داستانی عاشقانه دارد و از آثار مطرح ترکیهای است که باز هم بر اساس آن سریال ساخته و پخش شده است.
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