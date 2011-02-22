علی نیکوسخن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فراخوانی که برای عضویت واحدهای فاقد پروانه کسب در این اتحادیه اعلام شده است، گفت: این درخواست به منظور بهره‌مندی از تخفیف در هزینه برق مصرفی واحدهای چاپی صورت گرفته است.



بنا بر اعلام مجمع امور صنفی و توافقات انجام شده بین وزاری بازرگانی و نیرو، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب معتبر از تخفیف در نرخ برق مصرفی‌شان برخوردار خواهند شد.



رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در عین حال از عدم استقبال واحدهای چاپی فاقد پروانه کسب برای عضویت در این اتحادیه خبر داد و درباره دلیل آن هم گفت: فکر می‌کنم طرح هدفمندی یارانه‌ها هنوز تاثیراتش را در صنعت چاپ نشان نداده و باید یکی دو ماه دیگر صبر کرد تا این واحدها کم کم متمایل به کسب پروانه کسب و بهره‌مندی از تخفیف‌ها در هزینه‌هایشان شوند.

احتمال پرداخت وام 10 میلیون تومانی به واحدهای چاپی



نیکوسخن همچنین درباره خبرها درباره پرداخت وام 1 تا 10 میلیون تومانی به واحدهای چاپی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، گفت: مبلغ اولیه‌ای که اعلام شد، بیشتر از این میزان بود. تا الان خبری از پرداخت وام به همان مبلغ کمتر هم نشده است.



مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران چندی پیش اعلام کرد که در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها تسهیلاتی در قالب وام بانکی و در چارچوب بسته حمایتی به اصناف تولیدی پراخت می‌شود.



بنا بر اعلام این مرکز این تسهیلات که از 10 تا 100 میلیون ریال در نوسان است، تنها به آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی تعلق می‌گیرد که سهم حامل‌های انرژی در فرآیندهای تولیدی آنان قابل توجه است.

انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران به فروردین 90 موکول شد

نیکوسخن همچنین درباره زمان اعلام نامزدهای تائید صلاحیت شده برای این انتخابات گفت: قرار است مجمع امور صنفی وزارت بازرگانی هفته آینده این اسامی را اعلام کند اما با توجه به سفارشهای چاپی شب عید و فعالیت متراکم چاپخانه‌ها، به احتمال زیاد انتخابات در فروردین 90 برگزار می‌شود.

در حالی که دوره فعالیت هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران چند روزی است به پایان رسده، نتایج بررسی صلاحیت 16 نامزد انتخابات آتی اعلام نشده است. قرار است در این انتخابات رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه‌دار، منشی و بازرس اتحادیه مذکور برای مدت چهار سال معرفی شوند.



مصطفی تینای تهرانی، بهمن پورمند، محمد کلاری، حجت‌الله مجابی، احمدرضا اعتمادمظاهری، میریونس جعفری، مجتبی هاشمی، بابک عابدینی، محمدعلی اقبال توانا، محمد بی‌طرفان، مهدی صاحب‌الزمانی، اصغر شادمانی، علی نجفی، رضا عقیلی، شاهرخ شیرمست و علی نیکوسخن نامزدهای دوره بعدی هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران هستند.