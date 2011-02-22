۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم به شرح زیر است.

-دیدبان حقوق بشر از کشته شدن دستکم 400 نفر در نتیجه خشونت ها در لیبی خبر داد.

- به رغم کشته شدن افراد بی گناه در نتیجه خشونت ها در یمن، تظاهرات علیه رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد.

- نخست وزیر پاکستان گفت: تنها دادگاه درباره سرنوشت کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور که متهم به کشته شدن دو پاکستانی است، تصمیم می گیرد.

- وزارت خارجه روسیه سفیر آمریکا در مسکو را به دلیل اظهارات خود در حمایت از ژاپن بر سر مالکیت جزایر "کوریل" فرا خواند.

- منابع دیپلماتیک اعلام کردند که شورای امنیت امروز سه شنبه درباره لیبی نشست برگزار می کند.

- در پی افزایش ناآرامی ها در لیبی، قیمت نفت به بالاترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسید.

- وزرای خارجه جنوب شرق آسیا اواخر امروز سه شنبه در جاکارتا درباره تنش های کامبوج و تایلند در مرز مشترک دو کشور گفتگو می کنند.

-"یوسف قرضاوی" خواستار قتل "معمر قذافی" رهبر لیبی شد.

- اپوزیسیون در بحرین هر گونه گفتگو با دولت را رد کرد.

- معاون سفیر لیبی در سازمان ملل خواستار برکناری قذافی و محاکمه وی به دلیل جنابات جنگی شد.

- زمین لرزه ای به قدرت 5.3 ریشتر پایتخت فیلیپین را لرزاند.

