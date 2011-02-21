به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر صنایع و معادن عصر دوشنبه در جریان این مراسم گفت: فارس استانی بزرگ با مردان و زنانی بزرگ است که دارای ظرفیتها و پتانسیلهای بزرگی به شمار می رود که در عرصه تمدن و تاریخی کشور حضور داشته اند.

علی اکبر محرابیان با اعلام اینکه فارس در مرحله صنعتی شدن قرار دارد، افزود: به زودی با حضور رئیس جمهور جشن بزرگ صنعتی در مرکز استان فارس برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رشد صنعت در فارس متوازن نیست، تصریح کرد: فارس استانی با ظرفیتهای بالا در بخش کشاورزی و صنعت است و شهرستان فسا نیز در تولید گندم کشور رتبه مناسبی دارد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه فولاد در کشور نقش مهمی را ایفا می کند، متذکر شد: فولاد مادر بخش صنعت محسوب می شود و اگر بخواهیم تجارت، بازرگانی، مسکن و مسائلی ازاین قبیل را رشد دهیم بدون حضور فولاد ممکن نیست.

محرابیان همچنین تصریح کرد: امیدواریم با تصویب صندوق توسعه ملی برای این طرح نیز اعتباراتی پیش بینی شود تا با مشاکرت سرمایه گذار بخش خصوصی سریعتر به نتیجه برسیم.