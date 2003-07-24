وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: هدف كاهش تصدي گري دولت است

موضوع واگذاري بخش هاي فرهنگي و هنري از نيمه دوم سال 1381 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شد و پس از آن آيين نامه هاي اجرايي و كميته هاي تخصصي به دستور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب ستاد ماده 88 در معاونت اداري و مالي اين وزارتخانه تشكيل شد و در جلساتي چگونگي انجام اين واگذاري و تدوين آيين نامه هاي اجراي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

ستاد اجراي ماده 88 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از 6 كميته تخصصي مالي ، حقوقي ، برنامه ريزي ، امور كتابخانه هاي عمومي ، بودجه ، اطلاع رساني تشكيل شده است كه هركدام از اين كميته ها مسئوليت تدوين آيين نامه ها ، قوانين و تعيين شرح وظايف سازمانهاي تابعه و ادارات كل را برعهده دارند.

همچنين تبيين ماهيت قانون ماده 88 ، تبيين وظايف و اقدامات انجام شده و اقدامات در جريان ، رفع ابهامات و مشورت دهي به ستاد و كميته هاي اجرايي استاني ، ارايه توضيحات لازم در مورد تكليف كاركنان مراكز قابل واگذاري و توضيح در مورد فرم شرايط ، فرم تقاضاي واگذاري مراكز ، فرم قرارداد و آيين نامه نظارت از ديگر وظايف اين كميته هاست .

لازم به ذكر است تركيب اعضاي اين كميته ها به اين شكل است :



كميته مالي :

- مديركل امور مالي ( رئيس كميته )

- مدير كل استان هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان ( منطقه يك )

- معاون امور فرهنگي استانهاي تهران ، قزوين ، مازندران ، گيلان و گلستان( منطقه دو )

- معاون امور كتابخانه هاي استانهاي فارس ، كهگيلويه و بوير احمد ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان ( منطقه شش )



كميته حقوقي :

- مدير كل امور حقوقي (رئيس كميته )

- مديران كل استان هاي تهران ، قزوين ، مازندران ، گيلان و گلستان ( منطقه دو )

- معاون امور فرهنگي استان هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان ( منطقه يك )

- معاون امور كتابخانه هاي استان فارس ، كهگيلويه و بوير احمد ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان ( منطقه پنج )



كميته برنامه ريزي :

- مدير كل طرح و برنامه ريزي ( رئيس كميته )

- مديران كل استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان ، كرمان ، يزد و سمنان ( منطقه سه )

- معاون امور فرهنگي استان هاي اصفهان ، مركزي ، قم و چهارمحال و بختياري ( منطقه چهار)

- معاون امور كتابخانه هاي استان هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان ( منطقه يك )

كميته امور كتابخانه هاي عمومي :

- ملك احمدي دبيركل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي ( رئيس كميته )

- مديران كل استان هاي اصفهان ، مركزي ، قم و چهارمحال و بختياري ( منطقه چهار )

- معاون امور فرهنگي استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان ، كرمان ، يزد و سمنان ( منطقه سه )

- معاون امور كتابخانه هاي استان هاي تهران ، قزوين ، مازندران ، گيلان و گلستان ( منطقه دو )



كميته بودجه :

- بهراميان مديركل تشكيلات ، بودجه و روش ها ( رئيس كميته )

- مديران كل استان هاي فارس ، كهگيلويه و بوير احمد ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان ( منطقه پنج )

- معاون امور فرهنگي استان هاي ايلام ، لرستان ، كردستان ، همدان و كرمانشاه ( منطقه شش )

- معاون امور كتابخانه هاي عمومي استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان ، كرمان ، يزد و سمنان ( منطقه سه )



كميته اطلاع رساني :

- مدير كل تداركات و خدمات ( رئيس كميته )

- مديران كل استان هاي ايلام ، لرستان ، كردستان ، همدان وكرمانشاه ( منطقه شش )

- معاون امور فرهنگي استان هاي فارس ، كهكيلويه و بوير احمد ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان ( منطقه پنج )

- معاون امور كتابخانه هاي استان هاي اصفهان ، مركزي ، قم و چهار محال و بختياري ( منطقه چهار )



گفتني است رياست ستاد اجراي ماده 88 به عهده احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه آيين نامه هاي اجرايي و شرح وظايف با تاييد ايشان براي مديران كل ابلاغ مي شود .













