علیرغم وجود هنرمندان مسلمان بسیار ارائه آثار اسلامی بسیار اندک است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین نظری شامگاه سه شنبه در نمایشگاه تابلوهای نقاشی مرثیه تصویری واقعه عاشورا با عنوان "طلوع خورشید" اثر رضا اصل نجفی، با بیان اینکه هر هنرمند دارای مسئولیت هایی است اظهار داشت: در این میان هنرمند مسلمان نیز باید این ویژگی را در آثار خود مدنظر قرار دهد.

نظری گفت: هنرمند همواره باید این سوال را از خود داشته باشد که، هنرمند بودن چه مسئولیت هایی را متوجه وی می کند.

وی با اشاره به هنر معنوی خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی های هنر معنوی نسبت به سایر هنرهای موجود دنیا تعریف ایمان در هنر معنوی است.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان، عمل را لازمه هنر معنوی دانست و تأکید کرد: بدون عمل اعتقاد یا عدم اعتقاد به چیزی و هنرمند بودن با بی هنر بودن برابر است.

نظری با بیان اینکه هنرمند امانتدار خداست، گفت: هنر برای رسیدن به هدف و امانتی از جانب خداوند برای افراد خاص است.

وی افزود: هنرمند نه آزاد است و نه مجبور بلکه هنرمند وارث میراث ذوق و اندیشه بشری است.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان، رضا اصل نجفی فرد را از معدود هنرمندان معنوی توانای ایرانی دانست و گفت: این هنرمند از محضر استادان بزرگی همچون استاد محمود فرشچیان، مهدی علمداری و زینت السادات امامی بهره های فراوان برده است.