بهبود خواص داربست های استخوانی برای ترمیم استخوانهای آسیب دیده

به گزاش خبرگزاری مهر، مهندس آژنگ حمله خوان، مجری طرح با اشاره به استفاده گسترده از مواد تخریب پذیر و زیست سازگار در معالجه و ترمیم استخوان، افزود: مبحث جدید "مهندسی بافت استخوان" مطرح شده که به کمک فناوری نانو، امکان نزدیک شدن به ساختار طبیعی استخوان را فراهم کرده‌است.

وی به پروژه اجرایی شده در دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا، پژوهشی با هدف افزودن جزء سوم پلی کپرولاکتون به نانوکامپوزیت دو جزیی ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت (نوعی داربست استخوانی) برای بهبود خواص مکانیکی زمینه پلیمری و کاهش نرخ تخریب آن انجام شد تا خواصی نزدیکتر به استخوان طبیعی به دست آوریم.



آژنگ به بیان نحوه اجرای این پروژه پرداخت و یاداور شد: نانوذرات هیدروکسی آپاتیت مورد نیاز این پژوهش را به روش ترسیبی سنتز کردیم و با محلول آبی ژلاتین 10 درصد مخلوط کردیم و پس از ژله ای شدن این لایه در دمای محیط، یک لایه پلی کپرولاکتون را به وسیله استون (به عنوان حلال) روی آن ریختگری کردیم.



مجری طرح با اشاره به نتایج به دست آمده از این تحقیق، خاطر نشان کرد: نتایج به دست آمده نشان داد که نانوکامپوزیت به دست آمده از این روش بهبود ‌یافته به گونه ای که خواصی در حد استخوان اسفنجی به دست می آید.



به گفته این محقق، داربست ساخته شده، می تواند با یک عمل جراحی جایگزین بافت آسیب دیده استخوان شود.