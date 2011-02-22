نخستین مجموعه مرثیه تصویری واقعه عاشورا در زنجان پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نخستین مجموعه مرثیه تصویری واقعه عاشورا در جهان به سبک نقاشی ایرانی، به مکتب استاد فرشچیان اثر رضا اصل نجفی، هنرمند زنجانی شامگاه دوشنبه همزمان با میلاد پیامبر اعظم (ص) در سالن همایش‌های بین‌المللی روزبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرده برداری شد.

این اولین تابلو از مجموعه مرثیه تصویری عاشوراست که با عنوان "طلوع خورشید" که به موضوع بازگشت اسب بی‌سوار در غروب عاشورا به خیمه‌گاه اهل‌بیت امام حسین(ع) اختصاص دارد، رونمایی می شود.

رضا اصل نجفی در رابطه با این اثر نگارگری، با تاکید بر این‌که هنر نقشى اساسی در تحول و گسترش همه ادیان داشته است، گفت: هنر در جست‌‏وجوى زیبایى، ممکن است الگوى اعلاى آرمانى یا مقدس را به انسان‌‏ها معرفى کند تا در راه رستگارى، آن را دنبال کنند.

اصل نجفی ادامه داد: ممکن است در بیان‏‌هاى دیداری‌اش از الوهیات، راهى براى ارتباط با گیتى پیش پاى انسان نهد و زمانى که اغراض موثق دینى از طریق تصویر بیان می‌شود، هنر به ارتباط دینى تبدیل می‌شود و این صورت ارتباطى منحصربه‌‏فرد، باورها، رسوم و ارزش‏‌ها را تقویت می‌کند.

وی اظهار داشت: در مسیر انتخاب موضوع برای خلق کردن آثار هنری با توجه به تعهد هنری خویش، واقعه روز عاشورا را با درک هنری و عاطفی خویش آشنا دانسته و بر آن گردیدم تا هُمای خیال را نسبت به تاریخ معقول عاشورا پر و بال بخشیده و با تحقیقات وسیع از کتب، روایات و احادیث معتبر و استفاده از نظرات اهل فن، شروع به طراحی مجموعه عاشورا در چندین قالب خاص بر حسب اتفاقات این روز عظیم، نمودم.

آثار این هنرمند از روز سوم تا 9 اسفند در گالری مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان واقع در میدان انقلاب برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

این هنرمند پرتوان زنجانی یادآور شد: از این مجموعه تعدادی آثار منحصر به ‌فرد در طی چندین سال گذشته به اتمام رسیده، و بعد از اتمام کامل، مجموعه آثار عاشورا به پیشگاه مردم عرضه خواهد شد.

دو سال پیش نیز بزرگترین نقاشی ایرانی معراج حضرت محمد(ص) اثر رضا اصل نجفی در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان به نمایش گذاشته شد.

این شاهکار هنری به عنوان بزرگترین تابلو نقاشی جهان اسلام در مورد واقعه شب معراج حضرت محمد(ص) شناخته شد و این اثر به عنوان تنها جوابیه عملی جهان اسلام نسبت به کاریکاتور توهین آمیز در مورد پیامبر، مطرح است.

رضا اصل نجفی‌فرد متولد سال ۱۳۵۳ شهر زنجان می باشد و 24 سال سابقه کار هنری در کارنامه هنری خود دارد و از سن 18 سالگی به مدت هشت سال ساکن شهر اصفهان بوده و از محضر استادان بزرگی همچون استاد فرشچیان استفاده فراوان نموده است.