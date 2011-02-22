حاکمیت بروکراسی مانع توسعه مناطق آزاد است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جلفا، حمید بقایی در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید منطقه آزاد ارس گفت: در مناطق آزاد دنیا برای جذب سرمایه گذار بروکراسی اداری و دولتی وجود ندارد اما در مناطق آزاد ایران علاوه بر بروکراسی اداری، بروکراسی اجتماعی و فکری نیز وجود دارد که باید از بین رود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و مناطق آزاد کشورمان اضافه کرد:عده ای تلاش کرده اند گذرگاه های جدیدی در شمال و جنوب ایجاد کنند و حتی با تغییر اسناد مالی سودهای سرشاری را ازآن خود نمایند ولی مناطق آزاد کشورمان می توانند در این شرایط بهترین استفاده را ببرند.

بقایی، مناطق آزاد ایران را نیازمند پوست اندازی دانست و افزود: باید سرمایه گذاری در مناطق آزاد نزج گرفته و با تغییر نگاه، سرمایه گذاری افزایش یابد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و مناطق ویژه در ادامه ضرورت تاسیس شعبه ای از بانک خارجی را مورد تاکید قرار داد و افزود: وجود شعبه ای از بانک خارجی مولفه ای است که به عنوان زیرساخت عمده نرم افزاری مطرح است.

وی مردم ایران و مردم منطقه را صاحبان اصلی منطقه آزاد ارس دانست و گفت: مدیران این منطقه باید افق نگاه خود را وسیع تر کنند و به عنوان کانون قدرتمند اقتصادی در مجاورت کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان نقش آفرینی کند.

بقایی با تاکید بر اینکه در برخورد با مقوله سرمایه گذاری باید فرهنگی تر و جدی تر عمل کرد، اظهار داشت: این تصور که سرمایه گذار شخصی است که خون دیگران را می مکد باید اصلاح شود.

وی گفت: سرمایه گذاری مانند صنعت گردشگری نرم و لطیف است و کوچکترین ناامنی و یا القای احساس ناامنی می تواند سرمایه گذار را فراری دهد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و مناطق ویژه در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات سه ساله عباس رنجبر، مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس اظهار داشت: علیرضا مقیمی، مدیرعامل جدید این سازمان شخصیتی فرهنگی و اقتصادی دارد و مطمئناً می تواند مسئولیتی که بر عهده او گذاشته شده را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.