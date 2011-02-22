ارس باید تولید محور و مولد ثروت باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جلفا، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید منطقه آزاد ارس گفت: با تلاش های صورت گرفته، ارس در بخشی از آذربایجان شرقی شکل گرفت و در قالب منطقه آزاد ماموریت یافت زمینه رونق، توسعه و آرامش منطقه را فراهم آورد که باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

وی با اشاره به سیر تلاش های مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در افزایش محدوده منطقه آزاد ارس، خاطرنشان کرد: در جریان دور سوم سفر هیئت دولت بود که محدوده این منطقه از 9 هزار به 51 هزار هکتار افزایش یافت.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید بستر همراهی مردم در برنامه های منطقه آزاد ارس فراهم شود، افزود: در اجری همه برنامه های دولت، مردم نه در نقطه مقابل که همراه دولت بوده اند و باید این اصل نیز در ارس عملیاتی شود.

بیگی، گفت: با فعالیت منطقه آزاد ارس باید گشایشی در معیشت مردم منطقه ایجاد شود و خواست های آنان محقق گردد تا جلوی مهاجرت گرفته شود.

وی اضافه کرد: ارس باید در مراودات بین المللی آذربایجان شرقی نقش بیشتری ایفا کند ضمن اینکه افزایش سرمایه گذاری باید در اولویت کاری مدیریت این منطقه باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از خدمات مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس، مدیرعامل جدید این سازمان را فردی دلداده به ارزش های های انقلاب و دارای تعلق خاطر به آرمان های دولت دانست و اظهار اطمینان کرد، او بار سنگینی که بر دوشش گذاشته شده را به خوبی عهده دار شود.