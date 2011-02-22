انعقاد 410 میلیارد تومان قرارداد عمرانی در ارس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جلفا، علیرضا مقیمی عصر ظهر دوشنبه در آیین معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس گفت: انعقاد و تبادل این قراردادها می تواند در رشد وتوسعه منطقه آزاد ارس نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: اغلب این پروژه هایی که در قالب این قراردادها اجرایی خواهند شد زودبازده بوده و سریعتر به نتیجه خواهند رسید.

مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس، تعامل با مدیران ارشد آذربایجان شرقی و مدیران محلی را سرلوحه فعالیت های خود در دوران مدیریت جدید خواند و گفت: تحقق هدفگذاریهای صورت گرفته تنها با تعامل امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: درست است که منطقه آزاد منطقه ای با قوانین مشخص است اما برای تحقق سیاست گذاری ها نیاز به تعامل بیشتر و سالم تر احساس می شود.

مقیمی با اشاره به برنامه ریزی برای میزبانی شایسته ارس در نوروز90 از میمانان و گردشگران، تصریح کرد: آمد و شد در منطقه می تواند به رونق ارس بیانجامد و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترغیب کند.

مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس افزود: پروژه های پیشتازی در منطقه تعریف شده تا با جذب سرمایه گذار، این منطقه شکوفا شده و پروژه ها از روی کاغذ خارج شوند.

45 میلیارد تومان پروژه عمرانی در ارس اجرا می شود

مدیرعامل پیشین منطقه آزاد ارس نیز اعلام کرد: ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این منطقه به 45 میلیارد تومان بالغ می شود.

عباس رنجبر گفت: این در حالی است که ارزش پروژه های عمرانی ارس در سال 85، تنها 500 میلیون تومان بود.

وی افزایش سهمیه ارزی جذب شده در ارس طی سال جاری را یادآور شد و افزود: این رقم در حالی به 270 میلیون دلار بالغ می شود که در سال 85 چیزی در حدود 50 میلیون دلار بود.

مدیرعامل پیشین منطقه آزاد ارس به ورود یک میلیون و 274 هزار گردشگر در تعطیلات نوروز 88 به ارس اشاره و خاطرنشان کرد: به خاطر همین موفقیت بود که منطقه آزاد ارس به عنوان سازمان برتر در جذب گردشگر در بین مناطق آزاد انتخاب و معرفی شد.

وی اجرا و تحقق پروژه های زیرساختی را از دستاوردهای دوران مدیریت خود نام برد و اظهار داشت: احداث بزرگراه ها، آماده سازی شهرک 260 هکتاری صنعتی ارس و استقرار پردیس های بین المللی پنج دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز، تهران، آزاد اسلامی و پیام نور از این جمله است.

رنجبر گفت: اقدامات خوبی در حوزه جذب سرمایه گذاری نیز انجام شده که از مموع 14 مورد سرمایه گذاری جذب شده، پنج مورد آن به بهره بردری رسیده است.

مدیرعامل پیشین منطقه آزاد ارس به تشریح اقدامات فرهنگی و کشاورزی انجام شده در دوران مدیریتی خود نیز پرداخت.

وی تغییر مدیریت ها را در راستای خدمات رسانی دانست و آن را یکی از اصول مدیریتی بیان کرد.

رنجبر با فراخواندن همه مدیران منطقه آزاد ارس به همکاری با مدیرعامل جدید این سازمان، تصریح کرد: امید می رود با تعامل همه، زمینه شکوفایی بیش از گذشته ارس فراهم شود.