میزبانی تکواندو آسیا برای تبریز افتخار بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهمر در تبریز، پرویز آژیده عصر دوشنبه در آیین افتتاحیه رقابت های تکواندو آسیا با تشکر از بانیان این دوره از رقابت ها که امکان برگزاری آن را در تبریز فراهم کردند افزود: افتخار می کنیم که میزبانی این رقابت ها با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سالروز میلاد پیامبر اسلام ص همزمان شده است.

وی اضافه کرد: در این ایام بزرگ که ملت ایران از زیر یوغ ستم شاهی خارج شد و طعم آزادی را چشید و مردان بزرگی در عرصه های مختلف به جهانیان معرفی کرد.

آژیده گفت: جوانان این مرز و بوم زمانی در عرصه جنگ برای ملت افتخار آفرینی کردند و نسل آنها امروز در عرصه های ورزشی وارد شده و برای کشور افتخار آفرینی می کنند.

مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی نیز در این آینن،‌ ضمن خیر مقدم به تمامی حاضران از میزبانی تبریز اظهار خرسندی کرد.

سیدمحمد شروین اسبقیان افزود: وظیفه خود می دانم حضور تمام شرکت کنندگان، ورزشکاران، مربیان، داوران، سرپرستان، مسئولان برگزاری و مسابقات ونمایندگان اتحادیه جهانی آقای پروفسور لی و استاد کانگ و جناب آقای پولادگر رئیس محترم فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و هیئت محترم همراه ایشان را دراستان آذربایجان شرقی و شهر علم و هنر و فرهنگ و معرفت، شهر تاریخی تبریز خیر مقدم عرض می نمایم .

وی تصریح کرد: از حضور مهمانان عزیز، بویژه معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری جناب آقای دکتر آژیده که ورزش استان را مورد حمایت خود قرار می دهند نهایت سپاسگذاری را کرده و از همکاران پرتلاش در اداره کل تربیت بدنی و اعضای محترم فدراسیون تکواندو که در برگزاری این رویداد ارزشمند ورزشی نهایت تلاش را دارند صمیمانه سپاسگذارم.

آیین افتتاح سومین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا با حمل پرچم توسط یوسف کرمی قهرمان ملی کشورمان و رژه تیم های شرکت کننده از جلوی جایگاه برگزار شد.

اجرای حرکات ژیمناستیک توسط نونهالان و نوجوانان استان ، ورزش های باستانی و زورخانه ای و حرکات نمایشی پومسه توسط استاد "شی چال کانگ" از کره جنوبی از دیگر برنامه های این آیین بود.