محمد مهدی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، افزود:اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها بر شهرداری‌ها بی‌تأثیر نبوده است اما چون تنها قریب به دو درصد از بودجه شهرداری‌ها از طریق دولت تامین می‌شود، این نهاد مردمی خود را با شرایط وفق داده است .

وی خاطرنشان کرد: اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بر تأثیرات مثبت این قانون در روند توسعه کشور نظر مساعد دارند.



کرمانی یادآور شد: شهرداری‌ها نیز خود را با این قانون وفق داده‌اند و تلاش در اجرای این قانون دارند.



وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در واقع شوکی است که در روند کار شهرداری‌ ها ممکن است خلل ایجاد کند اما با درایت صحیح شوراها و شهرداری‌ها، مدیریت شده است .

عضو شورای اسلامی شهرستان نیشابور، افزود: در بحث حمل و نقل درون‌شهری هزینه‌ها اصلا با درآمد اتوبوس، متناسب نیست و اتوبوسرانی نیشابور با ارقام ریالی که هر ساله از شهرداری دریافت می‌کند و یا از طریق کاهش اعتبارات عمرانی صورت می‌گیرد، ممکن است که بتواند خدمات عمومی را حفظ کند.



کرمانی تصریح کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی اتوبوسرانی که در سال‌های اخیر اتوبوس‌هایی با یارانه دولت در اختیار آنها قرار گرفت با وجود نرخی یکسان با اتوبوس‌های متعلق به سازمان اتوبوسرانی، دوام نخواهند آورد.



وی افزود: البته 17 میلیارد ریال سهمیه سوخت، روغن و لاستیک کمکی است که تا عید قرار است از سوی دولت به پنج شهرداری استان که دارای سازمان اتوبوسرانی هستند به تناسب تعداد اتوبوس‌ها ی آنها پرداخت شود که تا حدودی در این زمینه ، کمک کار خواهد بود.



رئیس شـــــورای خراسان رضوی همچنین از مهم‌ترین مصوبات اخیر این شورا را انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهرها که صلاحیت لازم را داشته باشند به عنوان بازرسان افتخاری سازمان کل بازرسی کشور، حضور صدا و سیما در شهر ها و روستاهای استان و تهیه گزارش از عملکرد، تلاش و خدمات شورا و شهرداری و بررسی مشکلات موجود در این شهرها و معرفی پنج شورای نمونه شهری و روستا عنوان کرد.



کرمانی ترمیم شبکه درون‌شهری نیشابور در بخش توسعه آبفای شهری را از فعالیت‌های در دست اقدام دانست.