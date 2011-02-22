تاخیر در اعلام موجودی انبارهای خراسان رضوی تخلف محسوب می شود

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: با توجه به دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اعلام موجودی واحدهای بنکداری، انبارها و سردخانه ها در اول و پانزدهم هر ماه، عدم توجه به این قانون به منزله عدم اعلام موجودی تلقی می شود.

وی با بیان اینکه واحدهای مذکور طی 48 ساعت از زمان تعیین شده موظف به اعلام موجودی در سامانه ثبت آمار انبارها و سردخانه ها می باشند تأکید کرد: در صورت عدم ثبت اطلاعات در این سامانه در مهلت مقرر، پرونده تخلف اختفاء و امتناع از فروش کالا و در صورت وجود شواهد مبنی بر احتکار کالا، پرونده تخلف احتکار برای این واحدها تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

صفرزاده با بیان اینکه همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها از اول آبان سال جاری، ثبت اطلاعات و آمار 22 قلم کالای ضروری در این سامانه اجباری است افزود: تمامی سردخانه ها و انبارهای دولتی، عمومی و خصوصی مشمول اجرای این طرح هستند.