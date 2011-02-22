جام باشگاه های آسیا به اعتبار تکواندو قاره کهن افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کی سوک لی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا گفت: این مسابقات در زنده کردن ارزشهای رشته تکواندو با اجرایی شدن مسابقات تیمی افزوده است.

وی با تقدیر ازبرگزار کنندگان مسابقات در شهر تبریز گفت: باید از مسئولان فدراسیون تکواندو و ورزش ایران در برگزاری این مسابقات و فعالیت همه جانبه و حمایت از تکواندو تشکر کنم و مهمان نوازی شهر تبریز موجب رضایت همه شرکت کنندگان شده است .

وی تصریح کرد: کسب مدال و نشان دادن تکنیک های برتر از سوی ورزشکاران مهم است و اما احترام به قوانین و ارزشهای اخلاقی نام ورزشکاران را جاودانه می سازد، امیدوارم صفات نیک از سوی تکواندوکاران در این رقابتها به نمایش گذاشته شود.

نماینده فنی فدراسیون جهانی افزود: گرفتن مدال امر مهمی است اما مهمتر از آن، حفظ روحیه جوانمردی و احترام به یکدیگر است.

کی سوک لی اضافه کرد: با انجام این کار است که از شما قهرمانانی ماندگار در عرصه ورزش ساخته می شود و نامتان هیچگاه از زبان ها و یاد ها نخواهد رفت.

تکواندوکاران در جام باشگاه ها برای رقابتهای آینده آماده می شوند

سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز در مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا درتبریز گفت: این رقابتها را عرصه ای برای آماده سازی تکواندوکاران در مسابقات بین المللی آینده دانست.

پولادگر گفت: از میزبانی استان آذربایجان شرقی و تدارک امکانات مناسب در شهر تبریز برای برگزاری این مسابقات قدردانی و تشکر می کنم.

وی افزود: آذربایجان شرقی قهرمانانی نظیر یوسف کرمی را به عنوان پرافتخارترین تکواندوکار آسیایی ایران و فرزاد عبدالهی قهرمان آسیا را به تیم ملی ایران معرفی کرده است.

پولادگر بیان کرد: مسابقات جام باشگاه های آسیا میدان بزرگی برای آماده سازی ورزشکاران در دو پیکار معتبر جهانی و کسب سهمیه المپیک در آینده است.

مراسم افتتاح سومین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا با حمل پرچم توسط یوسف کرمی قهرمان ملی کشورمان و رژه تیم های شرکت کننده از جلوی جایگاه برگزار شد.