نخستین شماره مجله الکترونیکی اجتهاد منتشر شد

حجت الاسلام روحبخش به خبرنگار مهر در مشهد افزود: نخستین شماره مجله الکترونیکی اجتهاد با موضوع ویژه نامه تخصصی فقهی شورای نگهبان به مناسبت سالروز انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)، در شبکه اجتهاد منتشر شد.



وی گفت: اول اسفند 1358ه.ش، امام خمینی(ره) با انتخاب فقهای شورای نگهبان، اساس نهادی نظارتی در جمهوری اسلامی را بنا نهادند که به مناسبت این واقعه مهم، شبکه اجتهاد اقدام به انتشار ویژه نامه ای در فضای مجازی کرده است.



سردبیر شبکه اجتهاد مخاطب اصلی این ویژه نامه را پژوهشگران حوزه فقه، حقوق و سیاست دانست و گفت: زندگی نامه علمی 18 تن از فقهایی که در پنج دوره اخیر عضو شورا بوده اند به همراه معرفی منابع اطلاعاتی مرتبط با شورای نگهبان در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه جهت پروژه های تحقیقاتی پژوهشگران حوزه و دانشگاه از جمله اطلاعات موجود در این ویژه نامه است.

وی گفت: کتابخانه دیجیتالی تخصصی، مباحث فقهی شورای نگهبان و گزارشی از سیر تاریخی این شورا از دیگر مطالب مندرج در ویژه نامه می باشد.

پژوهشگران علاقمند به این حوزه می توانند با مراجعه به شبکه اجتهاد به آدرس www.ijtihad.ir به این ویژه نامه دسترسی پیدا کنند.