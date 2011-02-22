  1. هنر
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

"ایراندخت" به کتابفروشیها آمد

"ایراندخت" به کتابفروشیها آمد

رمان "ایراندخت" نوشته بهنام ناصح از سوی نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این رمان داستان دختری به نام ایراندخت را حکایت می‌کند که دل در گرو جوانی به نام روزبه بسته است؛ مردی که خود در سودای یافتن پاسخ سوالاتش دل به دریا می‌زند و جلای وطن می‌کند.

در "ایراندخت" می‌خوانیم: ایراندخت دریچه را باز کرد و از گوشه آن نگاهی به بیرون انداخت؛ به راهی که معمولاً روزبه از آن رد می‌شد. نسیم بهاری به صورتش خورد و چیزی شبیه بوی سوسن و خاک باران خورده به مشامش رسید اما آن را که می‌جست در میان عابران نیافت. با خود گفت: "امروز حتماً می‌آید."

داستان این کتاب در دوره ساسانی می‌گذرد و علاوه بر شرح دغدغه‌های شخصیتهای رمان، شرایط و علل سقوط این سلسله را همچون دیگر حکومتهای خودکامه در میان وقایع متنوع و پرهیجان می‌توان دید.

در این رمان سعی شده است با زبانی ساده و ایجاد ماجراهای متنوع، فضای پرکشش و جذابی برای مخاطب خلق شود تا به راحتی تا پایان داستان پیش رود؛ ماجراهایی که چندان هم برای خواننده ناآشنا نیست.

کتاب "ایراندخت" با شمارگان 1100 نسخه در 204 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1258629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه