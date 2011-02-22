"ایراندخت" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این رمان داستان دختری به نام ایراندخت را حکایت میکند که دل در گرو جوانی به نام روزبه بسته است؛ مردی که خود در سودای یافتن پاسخ سوالاتش دل به دریا میزند و جلای وطن میکند.
در "ایراندخت" میخوانیم: ایراندخت دریچه را باز کرد و از گوشه آن نگاهی به بیرون انداخت؛ به راهی که معمولاً روزبه از آن رد میشد. نسیم بهاری به صورتش خورد و چیزی شبیه بوی سوسن و خاک باران خورده به مشامش رسید اما آن را که میجست در میان عابران نیافت. با خود گفت: "امروز حتماً میآید."
داستان این کتاب در دوره ساسانی میگذرد و علاوه بر شرح دغدغههای شخصیتهای رمان، شرایط و علل سقوط این سلسله را همچون دیگر حکومتهای خودکامه در میان وقایع متنوع و پرهیجان میتوان دید.
در این رمان سعی شده است با زبانی ساده و ایجاد ماجراهای متنوع، فضای پرکشش و جذابی برای مخاطب خلق شود تا به راحتی تا پایان داستان پیش رود؛ ماجراهایی که چندان هم برای خواننده ناآشنا نیست.
کتاب "ایراندخت" با شمارگان 1100 نسخه در 204 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.
