۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

مستند نیلوفرانه در مشهد تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مجموعه مستند بازسازی شده نیلوفرانه در 13 قسمت 40 دقیقه ای در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی در حال ساخت است.

تهیه کننده و کارگردان مجموعه نیلوفرانه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، هدف از تهیه این مجموعه مستند را، انعکاس تلاش، همت و کوشش شخصی بانوانی اعلام کرد که با تلاش شخصی و همت فراوان زندگی خود واطرافیان خویش را تغییر داده اند.

جمشید مجددی افزود: موضوع مستند بازسازی و تولید شده حوا از این مجموعه در خصوص زندگی زنی روستایی است که توانسته با تلاش خود با سواد شود و به دنبال آن کتابخانه ای کوچک در روستا درست کند.

مجددی گفت: روستاها و شهرستان های استان خراسان رضوی به عنوان لوکیشن این مجموعه استفاده شده است.

گفتنی است جمشید مجددی تاکنون بیش از 30 مستند از جمله پیوند، دست های خسته  و با چوخه را تهیه کرده است که در جشنواره های داخلی و خارجی حائز رتبه های برتر شده اند.

کد مطلب 1258633

