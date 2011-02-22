600 کودک خیابانی در مشهد تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

طاهره بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه خراسان رضوی جزو استان هایی است که کودکان خیابانی زیادی را در خود جای داده است، افزود: این در حالی است که بیشتر این کودکان در مشهد بوده و آسیب های اجتماعی فراوانی را برای دومین کلان شهر مذهبی جهان به همراه دارند.

این مسئول گفت: مهمترین برنامه جهت کاهش حضور کودکان خیابانی، آگاه سازی افراد جامعه به ویژه خانواده هایی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند است.

وی ادامه داد: تغییر نگرش افراد از لحاظ فرهنگی و پرداخت نکردن کمک های نقدی به این کودکان می تواند از ورود آنها به شغل های کاذب و ناسالم جلوگیری کند.

وی، با تاکید براینکه خانواده جایگاهی امن برای کودکان است، تاکید کرد: اگر آموزش های لازم توسط متخصصان در خانواده ها ارائه شود، می توانیم شاهد فرهنگ سازی مناسب و کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

بختیاری تصریح کرد: بهزیستی موظف به نگهداری و ساماندهی فرزندانی است که از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی به این سازمان معرفی می شوند.