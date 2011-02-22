زنده نامان تبریز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دومین همایش تجلیل از زنده نامان تبریزی که به ابتکار شهرداری تبریز ترتیب یافته است، شامگاه یکشنبه در محل تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، افراد انتخاب شده در 9 بخش علمی و دانشگاهی، دفاع مقدس، مدیریت کلان، ورزش، فرهنگ و هنر، امور اجتماعی، تحقیق و پژوهش، صنعت و خدمات و مشارکت و سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم ابراهیم حاتمی کیا کارگردان بنام ایران، علی اصغر شعردوست سفیر ایران در تاجیکستان، سید محمدحسین مبین پدر جذامیان ایران، نصیر پایه گذار پدر جناس ایران، عاشیق چنگیز مهدی پور موسیقی دان، مهری باقری زبان شناس، علی سالک نجاتی صادرکننده نمونه با عنوان زنده نام تجلیل شدند.

بیوک صباغ در حوزه ورزش، علی اصغر کوشا فر مولف و نویسنده، جلیل واعظ قراملکی در حوزه پزشکی، محمود نوالی در حوزه فلسفه و علوم تربیتی، محمدعلی بانان نوجوانی در حوزه صنعت، ‌منیره پورامیر ارسلانی در حوزه تعلیم و تربیت استثنایی، معصومه سپهری در حوزه ادبیات دفاع مقدس، سید حسن شکوری در حوزه اجتماعی، خسرو سلیمی در حوزه ورزش نابینایان و جانباز دفاع مقدس، عبدالرضا میرمحسنی در زمینه علم شیمی نیز در این مراسم به عنوان چهره های ماندگار تبریز معرفی شدند.

در این مراسم همچنین از شکور اکبرنژاد، جانباز دفاع مقدس و نماینده مجلس، محمدعلی نژادساریخانی در حوزه علوم پزشکی، علی پولاد مولف و سرمایه گذار برجسته، محمدحسین لواسانی پزشک و فعال اجتماعی، محمدصادق مهریار ورزشکار جانباز،‌ حسین حسین خواه فعال اجتماعی و فرهنگی، صفرعلی الماسی مجاهد انقلابی و جانباز و کریم مردانی آذر خیر و فعال اجتماعی با عنوان زنده نام تجلیل به عمل آمد.

شهردار تبریز نیز در این مراسم گفت: ایجاد خانه های هنرمندان و مداحان، برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی، ایجاد فرهنگسراهای مختلف و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در سایر کشور از جمله اقدامات فرهنگی شهرداری تبریز است.

علیرضا نوین همچنین از خواهر خواندگی تبریز با یکی از شهرهای تاجیکستان و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در این کشور خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مراسم گفت: شهر تبریز درطول تاریخ شهر اولین ها بوده و به جهت تربیت انسان های بزرگ و وارسته ایران اسلامی همیشه به آن افتخار می کند.

شهرام دبیری افزود: رشادت های مردم تبریز در طول تاریخ از جمله انقلاب مشروطه و قیام 29 بهمن این شهر در تارک تاریخ ایران می درخشد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از زنده نامان در زمان قید حیات آنهاست و به دلیل کثرت زنده نامان تبریزی این همایش ها ادامه خواهد یافت.

دبیری همچنین از تجلیل از زنده نامان حوزوی و مذهبی تبریز در مراسمی مستقل در آینده نزدیک خبر داد.

دومین همایش تجلیل از زنده نامان تبریز با همکاری شهرداری و شورای شهر تبریز برگزار شد و در پایان آن از تمبر یادبود همایش و بزرگترین تابلوسنگ جهان رونمایی شد.