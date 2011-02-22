پلیس ساختمان در مسجدسلیمان تشکیل شد

پویا اشترایه در گفتگو با خبرنگار مهر در مسجدسلیمان اظهار داشت: هدف از این اقدام جلوگیری از تخلفات احتمالی در ساخت و سازها و رعایت مباحث ایمنی و استانداردهای لازم است.

اشترایه افزود: اجرای آئین نامه های اجرایی و بالابردن کیفیت ساخت و ساز مجتمعهای مسکونی چند طبقه و ویلایی از دیگر اهداف راه اندازی این تیم نظارتی به شمار می رود.



وی با اشاره به بازدیدهای محسوس و نامحسوس بازرسان این دفتر از مراحل اجرای پروژه های ساختمانی گفت: از یک ماه پیش که این تیم تشکیل شد موارد تخلفات ساختمانی به شهرداری شهرستان گزارش شده است.



اشرایه ادامه داد: با تشکیل این تیم می توان از این پس ساخت و سازهای استاندارد و آئین نامه ای را در این منطقه مشاهده کرد.



وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده عدم رعایت آئین نامه های اجرایی الزام شده موارد را از طریق تلفن 3336156 یا ایمیل آدرس وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده عدم رعایت آئین نامه های اجرایی الزام شده موارد را از طریق تلفن 3336156 یا ایمیل آدرس nezammis@yahoo.com به دفتر نظام مهندسی اطلاع دهند.



اشترایه از راه اندازی واحد نظارت گاز در این دفتر خبر داد و گفت: با تشکیل این واحد مشکلات شهروندان برای تائید و تطبیق لوله کشیها با اصول ایمنی و استاندارد مرتفع شده است.



رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی مسجدسلیمان افزود: از زمان راه اندازی این واحد در شش ماه گذشته بیش از چهار هزار مورد بازرسی از لوله کشی گاز منازل و مجتمع های مسکونی صورت گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: پیش از راه اندازی این واحد، شهروندان مجبور بودند برای گرفتن تائیدیه فنی از نظرات کارشناسان فنی دفاتر شهرهای همجوار استفاده کنند.