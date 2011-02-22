دولت در برنامه چهارم در حق بنادر جفا کرد

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان از تشکیل نشدن نشست فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و زمان کم باقی مانده تا پایان سال جاری برای تصویب این لایحه، نشست فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی به سال آینده موکول شد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، از عملکرد دولت در بخش توسعه بنادر و دریانوردی در کشور انتقاد کرد و گفت: در برنامه چهارم توسعه، دولت در حق بخش بنادر و دریانوردی جفا کرده و امیدواریم دولت این جفا را در لایحه بودجه سال 90 کشور جبران کند.



مطورزاده با بیان اینکه بخش دریانوردی کشور با مشکل ناوگان روبه رو نیست و ناوگان نفتکش ایران هم اکنون در جهان رتبه خوبی دارد، افزود: مشکل بخش دریانوردی کشور، عدم توسعه مناطق ساحلی و بندری است که متاسفانه دولت هیچ اقدامی برای برطرف کردن این مشکل انجام نداده و در زمینه مناطق ساحلی و بندری، جایگاه مناسبی در بین کشورهای منطقه نداریم.



وی درباره برطرف کردن مشکلات بخش بنادر و دریانوردی کشور تصریح کرد: باید وزارتخانه های راه و ترابری، نفت، جهاد و کشاورزی و میراث فرهنگی برای برطرف کردن این مشکلات اقدام کنند.



مطورزاده با یادآوری اینکه ما در زمینه تعمیر کشتی در داخل کشور با مشکل روبرو هستیم، گفت: متاسفانه برای تعمیر کشتی های داخلی، باید آنها را به کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی بفرستیم.



نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مجلس بارها برای برطرف کردن مشکلات بخش بنادر و دریانوردی، به دولت تذکر داده است، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان با دریا قهر کرده اند.