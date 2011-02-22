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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۴

فولاد خواستار تعویق دیدارش با پرسپولیس شد

فولاد خواستار تعویق دیدارش با پرسپولیس شد

اهواز - خبرگزاری مهر: با توجه به حضور سه بازیکن از تیم فوتبال فولاد در تیم ملی امید، باشگاه فولاد خوزستان خواهان تعویق دیدار خود با پرسپولیس شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اردوی تیم ملی فوتبال امید کشورمان برای دیدار با قرقیزستان، از روز یکشنبه در تهران آغاز شده و سه بازیکن اصلی فولاد یعنی بختیار رحمانی، آرش افشین و مهرداد جماعتی نیز در این اردو حاضر هستند تا روز چهارشنبه مقابل قرقیزستان به میدان بروند.

این در حالیست که مطابق برنامه اعلام شده قبلی سازمان لیگ، دیدار حساس فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران از سری رقابتهای بیست و چهارمین هفته از رقابتهای لیگ برتر عصر روز جمعه در تهران برگزار خواهد شد.

با توجه به زمان اندک بین دو دیدار و خستگی بازیکنان ملی پوش فولاد، فولادیها از سازمان لیگ تقاضا کردند که دیدار این تیم با پرسپولیس به جای روز جمعه ششم اسفندماه با 24 ساعت تاخیر در روز شنبه هفتم اسفند برگزار شود.

در همین ارتباط  رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال کشور گفت: در صورتی که نامه رسمی فولاد در این زمینه به دستمان برسد موضوع را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می کنیم.

فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در حالی این هفته به مصاف هم می روند که هر دو تیم سابقه شش پیروزی در برابر یکدیگر را کسب کرده اند و در این بازی به دنبال ثبت هفتمین پیروزی در بازی های متقابل هستند.
 
کد مطلب 1258638

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