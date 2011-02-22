رشد 59 درصدی ساخت و سازهای ورزشی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره در گفتگویی افزود: ورزشکاران مازندرانی با کسب مدالهای رنگارنگ، 28 درصد رشد مدال آوری را در عرصه قهرمانی در این سالها داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: امسال هر هفته یک پروژه ورزشی در مازندران افتتاح شد و تا پایان سال تعداد پروژه های قابل افتتاح ورزشی مازندران به عدد 69 می رسد.



رئیس تشکیلات ورزش مازندران با اشاره به اینکه ساخت سالنهای تخصصی با سرعت خوبی در حال اجرایی شدن است تصریح کرد: با بهره برداری از این سالنها، ضریب استعدادیابی و مدال آوری ورزشکاران رشته های مختلف افزایش می یابد.



پریچهره با بیان اینکه ورزشکاران زن مازندران توانستند 17 مدال آسیایی در سال 88 کسب کنند یادآور شد: دو مدال بازیهای آسیایی گوانگجو چین از آن ورزشکاران بانوی مازندران بوده است.



وی با اشاره به رشد اجرای ورزشهای همگانی در مازندران از برگزاری همایش بزرگ 100 هزار نفری پیاده روی خانوادگی در یکی از شهرهای مازندران تا پایان سال خبر داد.



مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه رتبه این اداره کل در چهار سال گذشته در بین همه شاخصها در مرتبه 13 بوده است افزود: مازندران در سال 88 استان برتر کشور شده و جمعیت ورزشکاران مازندران رو به افزایش است.



پریچهره با بیان اینکه در هر فضای ورزشی یک نمازخانه ایجاد خواهیم کرد اظهار داشت: تربیت بدنی مازندران در جشنواره شهید رجایی، ستاد اقامه نماز وهمایش ملی مشتری مداری رتبه برتر استان و کشور را کسب کرده است.



وی با اشاره به اینکه ورزشکاران مازنی در 22 رشته ورزشی مدالهای جهانی و آسیایی کسب کردند اظهار امیدواری کرد: در المپیک 2012 لندن، در رشته های جدیدی در تیم ملی حضور یابیم.



به گزارش مهر، در این مراسم از لوح تقدیر جامعه ورزش مازندران به خانواده شهیدان علیمحمدی و شهریاری به صورت نمادین به پهلوان ابراهیم جوادی و محمد ابراهیم سیف پور اهداء تا این ورزشکاران این لوحها را به خانواده آنان تقدیم کنند.



در این مراسم همچنین ضمن تقدیر از امامعلی حبیبی اسطوره ورزش جهان از پهلوانان و قهرمان نام آور المپیک و پارالمپیک مازندران نظیر عبدالله موحد، عسگری محمدیان، حسین توکلی، حمزه محمدی، سید مراد محمدی، سعید ابراهیمی و مجید ترکان تجلیل شد.



