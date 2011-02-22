۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۴

رقابت برای واردات پیکره تولید کشور را با مشکل مواجه کرد

ساری - خبرگزاری مهر: کارآفرین نمونه کشور با اشاره به واردات بی رویه محصولات در کشور اظهار داشت: رقابت برای واردات پیکره تولید کشور را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اصفهانی در نشست صنعتگران و بازرگانان مازندران در ساری افزود: ایران اکنون بی تاثیر از مشکلات جهانی نیست.

وی خاطر نشان کرد: کسب و کار و تجارت در دنیا و به فراخور آن در ایران به واسطه سوء مدیریت جایگاه مناسبی ندارد.
 
عضو دومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه رقابت برای واردات در کشور سبب هجمه فراوان بر پیکره اقتصاد کشور شده است تصریح کرد: میزان واردات بی آدرس از واردات هدفمند و شناسایی شده در کشور فراتر رفته است.
 
اصفهانی با بیان اینکه چالش عدم تولید مدیر در تجارت باید در کشور رفع شود یادآور شد: هنوز تکنولوژی وارد کشور نشده بازرگانی کهنه و سبب ضعف رونق در بازار کسب و کار می شود.
 
وی با اعلام اینکه سفارش برای تولید انبوه جای خود را به بازاریابی و فروش بر اساس نیاز جامعه داده است افزود: به واسطه نبود مدیریت صحیح در کسب و کار و تجارت، آمار بیکاران ایران بالای 15 درصد برآورد شده است.
 
اصفهانی با بیان اینکه پتانسیل های فراوانی در حوزه دریانوردی در مازندران وجود دارد گفت: متاسفانه ارزش افزوده محصولات کشاورزی مازندران بسیار پایین است.
 
وی در پایان خواستار ایجاد اتاق بازرگانی خلاق و هوشمند و فکر محور در مازندران شد.
 
پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران چهارم اسفندماه برگزار می شود.
 
