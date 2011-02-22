بیست و هشتمین جشنواره سراسری هنر در روستا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جشنواره هنر در روستا بیست و هشتمین دوره این جشنواره را در محل دبیرخانه با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پیشکسوتان نقاشی، دانشجویان هنر در کوتنای قائمشهر برگزار شد.

در این دوره از جشنواره هنر در روستا، هنرمندان در فضایی سالم و بدون رقابت به صورت آزاد و در بخش موضوعی درخت، به اجرای هنر جدید با زیر شاخه های آن از جمله هنر محیطی، چیدمان، هنر مفهومی و نقاشی و عکاسی بپردازند.

در بیست و هشتمین دوره جشنواره هنر در روستا گروه های هنری فعال در عرصه هنرهای تجسمی شرکت کرده که می توان به گروه هنری حجم سبز، گروه هنری خانه دوست و گروه هنری مقیم در مچاله اشاره کرد.

دبیرخانه جشنواره هنر در روستا، هدف از برگزاری دوره های جشنواره را مختص به هنرمند امروز در محیطی خارج از فضای تعریف شده نگارخانه ها و موزه ها می داند و اساس کارش بازگشت به طبیعت، کار با محیط طبیعی، تصورات مفهومی، تجربه های شخصی و درک درونی زندگی او و تعهد به دیدگاهی گسترده تر از آفرینش هنری از راه کشف خویشتن است.

نشست تخصصی هنر با موضوع هنر، جامعه و محیط در محل دبیرخانه در روستای کوتنای قائم شهر با سخنرانی اساتید دانشگاه و با محوریت و تاثیر هنر در دنیای معاصر برگزار می شود.



