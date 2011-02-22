کاله جوان مازندران صدرنشین والیبال جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز این رقابتها که درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل در حال برگزاری است، کاله جوان مازندران در دیداری حساس و سرنوشت ساز تیم مدعی آب منطقه ای خراسان شمالی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات صدرنشین شد.

در دیگر دیدارهای برگزارشده تیم آبفای سمنان با نتیجه سه بر دو از سد تیم شهرداری یاسوج گذشت، پره سر گیلان با این نتیجه نماینده نوررا مغلوب کرد و گل گهرسیرجان در دیدار با کشاورزکرمانشاه سه بر یک پیروز شد.

در ادامه این رقابتها روز دوشنبه کاله جوان مازندران به مصاف شهرداری یاسوج می رود. گل گهرسیرجان، پره سر گیلان را پیش رو دارد، تیم های شهدای نور و کشاورزکرمانشاه برابرهم صف آرایی می کنند و آبفای سمنان رو در روی آب منطقه ای خراسان شمالی قرار می گیرد.

مرحله پایانی مسابقات والیبال جوانان دسته یک باشگاههای کشور باحضور هشت تیم 'کاله جوان مازندران، پره سرگیلان، خراسان شمالی، شهدای نور، یاسوج، کرمانشاه، سیرجان وسمنان از روز شنبه در آمل آغاز شده و تا روز پنجشنبه هفته جاری نیز ادامه دارد.

این رقابتها درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به میزبانی اداره تربیت بدنی وهیئت والیبال شهرستان آمل در حال برگزاری است.

این مسابقات دریک گروه به صورت دوره ای برگزارمی شود.