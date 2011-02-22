مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکیت سرعت لیگ باشگاه های مازندران در مواد دویست، سیصد، پانصد، هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزارمتر امدادی با حضور 100 اسکیت باز پسردرقالب 9 تیم باشگاهی از شهرهای، بابل، ساری، بابلسر، نوشهر، نور، قائمشهرو تنکابن برگزار شد.

در پایان مرحله دوم این مسابقات که در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان که ماه گذشته در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزارشد، تیم هیئت ساری درمجموع دومرحله با پنج هزارو 290 امتیاز صدرنشین شد و تیم های بابلسرالف با چهار هزارو 682 امتیاز و صنایع سنگ تنکابن با سه هزار و970 امتیاز به ترتیب دوم وسوم شدند.

رئیس هیئت سکیت مازندران گفت: لیگ اسکیت سرعت پسران مازندران در دورده نونهالان و نوجوانان در سه مرحله برگزار شد.

حسین خیری نیا افزود: تیم برتر مجموع سه مرحله به عنوان نماینده مازندران به لیگ اسکیت سرعت پسران باشگاه های کشورصعود خواهد کرد.

حدود دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.

