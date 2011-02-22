مرحله مقدماتی والیبال جوانان کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز مرحله پایانی مسابقات والیبال جوانان دسته یک باشگاه های کشور که به میزبانی هیئت والیبال واداره تربیت بدنی شهرستان آمل در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل درحال برگزاری است، با برگزاری چهار مسابقه در روز دوشنبه پیگیری شد.

در دیدارهای برگزار شده امروز دوشنبه کاله جوان مازندران در دیداری برتر تیم شهرداری یاسوج را با نتیجه سه برصفر شکست داد و صدرنشین گروه یک این رقابتها شد.

در دیگر دیدارها تیم کشاورز کرمانشاه با نتیجه سه بر صفر از سد موسسه نیمای نور گذشت و تیم های آبفای سمنان و گل گهرسیرجان در دیدار برابر تیمهای آب منطقه ای خراسان شمالی و پره سرگیلان با امتیاز مشابه سه بر صفر پیروز شدند.

روز سه شنبه در ادامه این رقابتها چهار مسابقه دیگر نیز برگزار می شود.

رئیس هیئت والیبال شهرستان آمل، در روز آغاز این مسابقات در روز شنبه، از برگزاری این مسابقات در یک گروه به صورت دوره ای خبرداد که در ادامه، این مسابقات در دو گروه چهار تیمی پیگیری شد.

حسن کوچک زاده اضافه کرد: نماینده نور که دراین مسابقات به عنوان تیم شهدای نورشرکت کرده بود، روز دوشنبه از تغییرنام این تیم به نام موسسه نیمای نور بنا به درخواست مسئولان این تیم خبر داد.

مسابقات والیبال دسته یک جوانان باشگاه های کشورباحضور 16تیم در مرحله مقدماتی برگزار شد و هشت تیم جواز حضور درمرحله پایانی این رقابتها را کسب کردند.

این رقابتها باحضورهشت تیم کاله جوان مازندران، پره سرگیلان، آب منطقه ای خراسان شمالی، موسسه نیمای نور، شهرداری یاسوج، کشاورز کرمانشاه، گل گهرسیرجان و آبفای سمنان تا روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه درآمل برگزارمی شود.