بابلسر به لیگ دسته یک اسکیت کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، در پایان مرحله سوم این مسابقات که در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، تیم بابلسر در مجموع سه مرحله با کسب هشت هزار و 213 امتیاز قهرمان شد.

تیمهای هیئت ساری با هفت هزار و 938 امتیاز دوم شد و تیم مدرسه اسکیت ساحل بابل با پنج هزار و712 امتیاز درجای سوم ایستاد.

مسابقات اسکیت سرعت لیگ باشگاه های مازندران در مواد 200، 300، 500، هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزارمتر امدادی با حضورحدود 100 اسکیت باز پسردر قالب 9 تیم باشگاهی از شهرهای، بابل ، ساری، بابلسر( دو تیم )، نوشهر، نور، قائمشهر و تنکابن( دوتیم ) برگزار شد.

در نتایج انفرادی گروه های سنی اول رده نونهالان این رقابتها در 200 و 300 مترسرعت احمد رضا عابدی از تیم بابلسرقهرمان شد.

عنوان نخست ماده 200 و500 مترسرعت گروه سنی دوم رده نونهالان به امیرحسین رضایی از تیم هیئت قائمشهررسید.

محمد نصراللهی، اسکیت بازهیئت بابلسردر ماده 300 مترسرعت گروه سنی دوم رده نونهالان به مقام نخست دست یافت.

در رده سنی سوم، گروه سنی نوجوانان این مسابقات، کامیاب زندی از تیم بابلسر درمسافت 300 و500 متر زودتر از دیگر اسکیت بازان ازخط پایان گذشت.

درماده 500 و پنج هزار متر گروه سنی سوم نوجوانان اصلان چگینی از تیم بابلسرالف به مقام نخست دست یافت.

کیارش کاوه، از تیم هیئت بابلسر و مبین رضایی از تیم هیئت ساری عنوان نخست ماده هزار متر گروه سنی سوم و چهارم رده نوجوانان را ازآن خود کردند.

در نتایج سه هزار مترامدادی این مسابقات بابلسر الف در صدر ایستاد و تیم های مدرسه اسکیت ساحل بابل و تنکابن در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: سطح برگزاری این مسابقات درمجموع سه مرحله از کیفیت بالایی برخوردار بوده و چهره های شاخصی در تیمهای شهرستانی حضور داشتند.

حسین خیری نیا افزود: خوشبختانه هیئت اسکیت مازندران امسال لیگ رده های نونهالان و نوجوانان هر دو بخش پسران و دختران را با جدیت برگزارکرد و توفیقات زیادی در این خصوص داشت.

وی، برگزاری این مسابقات در زیربارش باران وآمادگی اسکیت بازان نونهال و نوجوان مازندران در چنین شرایط آب وهوایی را قابل تقدیر دانست.

حدود دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.