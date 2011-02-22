محدوده عملیاتی تونل شرقی مترو اصفهان نشست کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نقطه نشست زمین در محلی واقع شده که کاترهد دستگاه حفار(تی بی ام) آخرین حفاریها را انجام داده است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، نشست زمین در نزدیکی پل تاریخی سی و سه پل، حفره‌ای در حدود یک و نیم در سه متر و عمق نزدیک به دو الی سه متر ایجاد کرده بود.

این نشست ساعت 18 روز جمعه اتفاق افتاده که تا ساعت 24 سه دستگاه میکسر، بتون لازم را برای پر کردن حفره ایجاد شده به محل آوردند.

همچنین نشست زمین در حوالی حفره ایجاد شده نیز مشهود بود که به همین دلیل، متولیان امر با بستن بخشی از خیابان مانع تردد وسایل نقلیه در محل حادثه ‌شدند تا در نهایت عملیات به خوبی انجام شود.

در این خصوص یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 20 ماه بود عملیات حفاری تونل جنوبی متروی اصفهان متوقف بود و در این زمان تعمیر بازوی آسیب دیده سربرنده(کاترهد) دستگاه حفار در دست انجام بود.

وی که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: نزدیک به پنج روز است که عملیات حفاری تونل مترو دوباره آغاز شده و دستگاه حفار(تی بی ام) نیز در حدود چهار رینگ حفاری کرده که امروز با این مسئله مواجه شدیم.

این منبع آگاه در خصوص عمق نشست زمین در این نقطه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "میزان نشست زمین در این نقطه بیش از پنج متر است یا خیر" گفت: نشست زمین در این نقطه بیش از پنج متر است.

وی دلیل نشست زمین در این نقطه را سست بودن نوع خاک در این محل دانست.

تونل متروی اصفهان نشست نکرده است

در این زمینه، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: تونل مترو نشست نکرده و تنها مقداری سطح زمین نشت کرده است.

عبدالجواد زعفرانی در ادامه اظهار داشت: تنها یک حفره ایجاد شده که تاکنون(ساعت 23) نزدیک به دو دستگاه میکسر جهت پر کردن حفره ایجاد شده در محل حاضر شده‌اند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دستگاه TBM در (زیر) این محل در حال تعمیر بوده، ادامه داد: اتفاقی چون شکستگی لوله یا نشست آب و یا عبور یک وسیله نقلیه سبب شد سطح زمین تنها مقداری نشست کند که در حال پر کردن آن هستیم.

زعفرانی همچنین عمق نشست زمین را نزدیک به یک الی دو متر دانست و ادامه داد: این نشست در عملیات حفاری تونل مترو مشکلی ایجاد نکرده و همچنان دستگاه TBM مشغول حفاری است.

وی تاکید کرد: هیچ حادثه‌ای برای تونل مترو در این منطقه رخ نداده است.

به گزارش مهر، این عملیات تا بیش از ساعت 24 ادامه دادشت و در نهایت در ساعت یک و 30 دقیقه بامداد با چیدن بلوک در منطقه نشست کرده ماموران مربوطه سعی داشتند تا مانع از تردد وسایل نقلیه در بخش از خیابان شوند.

خبرگزاری مهر در پرونده بررسی مترو اصفهان، در گزارشی که دی ماه سال گذشته منتشر شد طی گفتگو با یکی از کارشناسان و محققان آورده بود که به دلایل لرزش زمین اطراف سی و سه پل پدیده Liquefaction (روان گرایی ماسه) پدیده بسیار مهمی در این منطقه حفاری تلقی شده و عبور مترو در زیر بستر رودخانه نیز زمینه لرزش ماسه‌های اطراف خود را فراهم می‌کند و ارتعاش در نهایت روان شدن ماسه و نشست موضعی 33 پل در سطح وسیعی را سبب می‌شود .

همچنین یکی دیگر از کارشناسان سازه و ژئوفیزیک بر این باور است که پدیده روان گرایی ماسه در این منطقه بیش از 40 متر است. با توجه به اینکه اکنون شاهد نشست زمین در این نقطه هستیم احتمال می‌رود تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نشست زمین در نقطه‌ای دیگر باشیم.

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گزارش: محمد قاسمی