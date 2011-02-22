مالزی با تشدید بحران اتباع خود را از لیبی خارج خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار، کوهیلان پیلای افزود: تنش در لیبی افزایش یافته و وزارت امور خارجه اعتقاد دارد که باید اتباع مالزیایی از این کشور خارج شوند.

به گفته وی وزارت امور خارجه مالزی با همکاری شورای امنیت ملی این کشور در حال تهیه طرحی برای اجرا توسط سفارت مالزی در تریپولی هستند.

معاون وزیر امور خارجه مالزی با بیان اینکه تعداد اتباع مالزی بسیار کمتر از مالزیهای تخلیه شده از مصر است، اظهار داشت: اجرای برنامه تخلیه و بازگشت اتباع مالزی از لیبی به زودی اجرا خواهد شد.

گروههای حقوق بشر در لیبی آمار کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی اخیر در لیبی را در حدود 300 تن تخمین می زنند.

