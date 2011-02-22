000 9 جلد سند مالکیت در ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی صادر شد

علی مهر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این اسناد در اجرای قانون ماده 147 و 148اصلاحی قانون ثبت ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه، اراضی موات، اراضی کشاورزی، اراضی مربوط به منابع طبیعی صادر شده است.

وی به صدور اسناد مالکیت الکترونیکی اشاره کرد و تصریح کرد: دراین زمینه از مرداد ماه امسال بیش از هزار جلد سند مالکیت جدید تک برگی صادر شده است.



مهر آیین همچنین از ثبت 485 شرکت تجاری، تعاونی و موسسات غیر تجاری در مدت مشابه در دفاتر ثبت شرکتهای واحدهای ثبت اسناد و املاک این استان خبر داد.

وی به رشد 165 درصدی ثبت اسناد مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی استان اشاره کرد گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو هزار و500 سند مشارکت مدنی در دفاتراسناد رسمی تنظیم شده است.



مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی اذعان کرد: این درحالیست که تعداد اسناد فروش اقساطی بانکها نسبت به مدت مشابه پارسال 24 درصد رشد داشته است.