بازار در تب و تاب خریدهای نوروزی/ حال و هوای نوروز بازار را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای پایان سال 89 آغاز شده است و مردم در تب و تاب خریدهای نوروزی و استقبال از سال 90 هستند. بازارها شلوغ‌تر از روزهای گذشته است و ترافیک ایام پایانی سال، خود را بیش از دیگر ایام نشان می‌دهد؛ اما زیرپوست این رفت و آمدها، رونق در بازار نهفته است و مشتریانی که گاه بدون توجه به حقوق خود، هر کالایی را از دست فروشندگان می‌ستانند.

در این میان عده‌ای می‌خواهند مایحتاج مردم را تامین کنند و عده‌ای دیگر می‌خواهند از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند و هرچه جنس در انبارها دارند، به دست مردم بدهند. در این میان ممکن است برخی کالاهای بی‌کیفیت و به اصطلاح کوچه‌بازاری بنجل هم به دست مردم برسد که این موضوع، ضرورت نظارت را می‌طلبد.

شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری به دلیل افزایش تقاضا، نیاز به حضور جدی بازرسان باشد تا مبادا حق و حقوق مصرف‌کنندگان و خریداران زیرپا گذاشته شود. بر همین اساس است که وزارت بازرگانی هم، 10 هزار بازرس خود را بسیج کرده تا سری به بازارها بزنند و اجازه ندهند که متخلفان، فضای بازار را آشفته کنند.

جواد تقوی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: دولت اجازه سوءاستفاده از بازار را به متخلفان نمی‌دهد و بر این اساس، بازار را زیر ذره بین ده هزار بازرس رسمی و هزاران بازرس افتخاری دارد. به اعتقاد وی، مردم نیز باید تخلفات احتمالی را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

البته این خود مردم هستند که بیش از بازرسان باید به خریدهای خود توجه داشته باشند و اجازه ندهند که برخی فروشندگان، از اوج تقاضای آنها در ایام پایانی سال، سوءاستفاده کنند. در این میان شاید آشنایی مردم با حقوق خود نیز در خریدها، بتواند به این موضوع کمک کند.

در این میان مطابق با قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند، البته مردم نیز حق دارند که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، صرفا عوض سالم کالا را مطالبه کنند، فروشنده هم باید بدون چون و چرا بپذیرد.

بنابراین، اگرچه مردم تنها چند ماهی است که این قانون را در اختیار دارند، اما به نظر می‌رسد که می‌توانند با استناد به آن از حق خود دفاع کنند. به خصوص در مورد کالاهایی که نقش مصرفی زودگذر ندارند و به نوعی در رسته کالاهای بادوام در زندگی مردم جای می‌گیرند.

در بازار خرده فروشی نیز مردم باید همین دقت نظر را داشته و در خرید کالا دقت کنند، این درحالی است که این روزها، بازار خرید آجیل و خشکبار، مواد شوینده و شکلات و شیرینی هم داغ است. در این میان مردم باید توجه داشته باشند که حتما که فروش اجباری کالا ممنوع است و نباید زیر بار خواسته برخی فروشنده‌ها برای فروش کالا بیش از حد نیاز بروند.

این موضوع را شاید بتوان در مورد فروشندگان میوه بیشتر از سایر کالاها تجربه کرد. در این میان، مردم باید اجازه ندهند که برخی فروشندگان، کالای خود را با زور در اختیار آنها قرار دهند و به نوعی بیش از حد مورد تقاضایشان، کالا به آنها تحویل دهند.

گشتی در بازار خرده فروشی این روزها، تغییرات قیمتی چندانی را نمایان نمی‌کند و تنها این تغییرات قیمتی، مربوط به برخی اقلام همچون سیب‌زمینی و پیاز و تخم‌مرغ بوده است. آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. البته در دو سه روز گذشته، قیمت این اقلام نیز ثابت بوده‌اند؛ اما نوساناتی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته داشته است.

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب قرمز 1200 تومان، سیب زرد 1100 تومان، انگور 700 تومان، انار 1200 تومان، پرتقال رسمی 600 تومان، پرتقال تامسون 700 تومان، خیار رسمی 600 تومان، خیار گلخانه ای 700 تومان، گریپ فروت 1200 تومان، نارنگی یافا 800 تومان، کیوی 800 تومان و موز 1200 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای 450 تومان، بادمجان قلمی 450 تومان، سبزی خوردن 400 تومان، سیب زمینی 500 تومان، شلغم 380 تومان، فلفل دلمه ای 550 تومان، کرفس 150 تومان، کدو 250 تومان، کلم سفید 250 تومان، پیاز زرد و قرمز 600 تومان، گوجه فرنگی بندری 800 تومان و گوجه فرنگی گلخانه ای 900 تومان است.

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در نمایشگاههای عرضه کالا 2750 تومان و در میادین میوه و تره بار 3050 تومان است، هر کیلوگرم ران گوسفند گرم نیز به قیمت 15900 تومان، سردست گوسفندی گرم 15500 تومان، قلوه گاه گوسفندی گرم 7700 تومان، گردن گوسفندی گرم 11000 تومان و ماهیچه گوسفندی گرم 17 هزار تومان عرضه می‌شود.

گوشت ران گوساله گرم 9200 تومان، گوشت سردست گوساله گرم 8750 تومان، گوشت قلوه گاه گوساله گرم 5900 تومان، گوشت گردن گوساله گرم 7500 تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخکرده نیز 7900 تومان درنمایشگاههای عرضه مستقیم مواد غذایی عرضه می شود.

البته در کنار گوشت قرمز و مرغ گرم، گوشت منجمد نیز در اختیار مردم قرار می گیرد که البته معمولا با استقبال اندک خریداران مواجه می شود. متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله منجمد 6900 تومان، گوشت سردست گوساله منجمد 6800 تومان و گوشت مخلوط منجمد 6850 تومان در بازار است.

قیمت هر کیلوگرم شکر 1200 تومان، هر کیلوگرم برنج هاشمی 2500 تومان، هر کیلوگرم برنج صدری 2250 تومان، هر کیلوگرم برنج وارداتی 1900 تومان و هر کیلوگرم برنج طارم رمضانی 2250 تومان است.

به هرحال این روزها بازار، روزهای پررونقی را تجربه می‌کند و هم عرضه‌کنندگان کالا و هم مصرف‌کنندگان باید در رفتارهای خود در ایام پایانی سال، بیش از گذشته دقت کنند. مردم از این جهت که حق و حقوق خود را زیرپا نگذارند و عرضه‌کنندگان نیز به دلیل اینکه زیر ذره‌بین بازرسان در بازار قرار دارند.