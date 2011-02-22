مردان ایرانی با پزشک قهرند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها و پژوهشهای وزارت بهداشت و انجمنهای علمی و پزشکی نشان می دهد که وضعیت سلامت جسمی و روحی مردان در مقایسه با زنان از وضعیت پایین تری برخوردار است. به طوریکه اغلب مردان ایرانی دچار یکی از انواع بیماریهای جسمی و روانی هستند که بعضا خطرناک بوده و می تواند باعث کوتاهی عمر آنها شود.

نگاهی به بار بیماریها در جنس مذکر در تمام سنین بر حسب سالهای از دست رفته عمر نشان می دهد حوادث عمدی و غیرعمدی، بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری، بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای دستگاه تنفس، بیماریهای استخوانی و عضلانی، بیماریهای دستگاه گوارش، بیماریهای ادراری و تناسلی، سرطانها، بیماریهای تغذیه ای و متابولیک به مراتب بیشتر از زنان دیده می شود.



سرطان مثانه شایعترین بیماری در بین مردان است که متاسفانه سالهای سال ممکن است علامت آن مخفی بماند و وجود گلبولهای قرمز در ادرار مشاهده نشود تا وقتی که خونریزی شدید و بیماری جدی شود. سرطان پروستات نیز تقریبا هیچ علامتی ندارد و فقط با معاینه پزشک و تستهای آن قابل تشخیص است.

دکتر سید جلیل حسینیف رئیس انجمن ارولوژی ایران نسبت به بیماریهای خطرناک و بدون علامت مردان هشدار داد و گفت: این بیماریها می‌توانند به از دست رفتن عمر منجر شوند. تومور مثانه، تومور پروستات و نهفتگی ارگان زاینده نطفه در پسربچه‌ها از جمله بیماریهای مهم و خطرناک مردان هستند.

وی سرطان مثانه را بدون علامت خواند و افزود: این بیماری تنها با خونریزی مختصر در مثانه و تغییر رنگ ادرار همراه است. طی سالهای گذشته با موارد پیشرفته این بیماری در کشور مواجه بودیم، این در حالی است که اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود با جراحی مختصر، درمان شده و بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود.



تومور مثانه سالانه مرگ و میر زیادی به دنبال دارد. در ایران تومور مثانه حدود 48 درصد تومورها را به خود اختصاص داده است و در مجموع از میان بیماریهای مجاری ادراری، تومور مثانه از شایعترین بیماریها در سنین مختلف است.



رئیس انجمن اورولوژی ایران با بیان اینکه تومور مثانه در مردان بیشتر از زنان است، گفت: مصرف سیگار، مصرف طولانی مدت داروهای مسکن، عفونتهای مزمن و همچنین مواجهات شغلی با رنگ، ‌لاستیک و مواد شیمیایی از جمله عوامل خطر بروز تومور مثانه هستند. همچنین تومور مثانه از لحاظ ژنتیکی نیز به نوعی ثابت شده است.



رفتارهای پر خطر به ویژه مصرف مواد مخدر، بیماریهای آمیزشی و هپاتیتهای غیر خوراکی نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است. 95 درصد مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند و مطالعات مختلف نشان داده است که مصرف سیگار و الکل نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است.



ناتوانی جنسی نیز تقریبا در حدود 30 درصد آقایان شایع است و بی‌توجهی به آن موجب سردی روابط خانوادگی، کشمکش در خانواده و طلاق می‌شود در حالی که با مراجعه به پزشک در اکثر موارد با درمانهای ساده و دارو قابل حل است و در موارد خاص ممکن است نیازمند جراحی باشد. 15درصد زوجهای کشور ناباروند که نیمی از این مشکل از طرف مردان است.



متوسط عمر زنان در کشور 73 سال و مردان 70 سال است که عوامل شغلی و محیطی مانند مصرف دخانیات، اعتیاد، چاقی، بی تحرکی، استرس شغلی، رفتارهای پرخطر سوانح و حوادث، بیماریهای قلب و عروق و فشار خون بالا در این امر تاثیر به سزایی دارد. مردان 5 برابر بیش از زنان دچار حوادث ترافیکی می‌شوند. اعتیاد در مردان 10 برابر زنان، سقوط از بلندی در مردان 3 برابر زنان و خودکشی، آسم، سوختگی و اسکیزوفرنی در مردان کشورمان بیشتر از زنان است.



دکتر عباسعلی ناصحی، رئیس دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از ازدواج به عنوان یکی از فاکتورهای سلامت جسم و روان نام برد و افزود: افسردگی و اقدام به خودکشی در مردان و زنان طلاق بیشتر است.



بر اساس بررسیهای انجام شده در سال 82 اختلالات روانی در مردان حدود 16 درصد و در زنان حدود 26 درصد است و به طور متوسط اختلالات روانی از شیوع 21 درصدی در کشور برخوردار است.



کج خلقی و سوء‌ظن در مردان به مراتب بیش از زنان است. این سوء ظن ها در بسیاری از موارد به فروپاشی نظام خانواده در کشور انجامیده است. اختلال کج خلقی به علت شرایط محیطی و خانوادگی در بین مردان بسیار شایع است و باعث انتقال آن به همسر و فرزندان می‌شود که به مرور کانون خانواده را از هم می‌پاشد. سوء ظن اختلال روانی دیگری است که در بین مردان شایع شده که به عنوان یک اختلال روانی شناخته شده و استرس و فشار روانی شدیدی را به خانواده ها تحمیل می‌کند و در نهایت خانواده را متلاشی می‌کند.



اعتیاد و سوء مصرف مواد از چالشهای مهم سلامت روان مردان کشور است. مواد مخدر و مواد محرک علاوه بر مشکلات جسمی، مشکلات روحی، خانوادگی و اجتماعی را به دنبال خواهند داشت، همچنین بخش زیادی از بیماری ایدز در کشور مربوط به اعتیاد به مواد مخدر است. ضمن اینکه سوء مصرف داروها از دیگر چالشهای سلامت روان در مردان کشور است. به طوریکه بسیاری از مردان ایرانی سوء مصرف انواع داروها را دارند که اغلب بسیاری از این موارد منجر به سوء مصرف مواد مخدر نیز می‌شود.



اغلب مردان در طول دوران حیات خود از بیماری که دارند، مطلع نمی شوند. عدم اطلاع مردان از بیماری خود، ناشی از عدم انجام معاینات دوره ای 6 ماه یکبار است. متاسفانه مردان زمانی به پزشک مراجعه می کنند که فرصت درمان از دست رفته است که این وضعیت در روستاها و شهرستانها بیشتر نمود دارد.



در آغاز هفته سلامت مردان، بهترین فرصت برای مردان کشور است که با کمی توجه به وضعیت جسمی و روحی خود، از بروز ناگوار بیماریها که هزینه های مالی و معنوی به دنبال دارد، جلوگیری کنند.