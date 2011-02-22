شبکه اترک خراسان شمالی تمام استان را پوشش می دهد

قنبر مهدوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه تمام مردم استان سال آینده از برنامه های شبکه اترک بهره مند می شوند، اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش این شبکه در استان با 30 درصد رشد از 56 به 86 درصد ارتقا پیدا کرد.

وی تصریح کرد: این شبکه با رویکرد ارائه برنامه هایی مبتنی بر فرهنگ بومی ساکنان این خطه سعی دارد، نیازهای طیف گسترده مخاطبان خود را پوشش دهد.

وی اذعان کرد: شبکه های استانی می توانند از طریق پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی الگوهای سازنده ای را برای بهره برداری در سراسر کشور ارائه دهند.

وی افزود: در سال "همت مضاعف و کار مضاعف" دو رخداد مهم در استان خراسان شمالی اتفاق افتاد که شامل راه اندازی شبکه اترک در مرداد ماه سال جاری و اکنون نیز در سالروز میلاد حضرت خاتم الانبیاء(ص) و امام جعفر صادق(ع) آغاز پخش ماهواره ای برنامه های این شبکه بوده است.

با اشاره به اینکه رسانه یکی از محورهای توسعه محسوب می شود، گفت: اتفاقهای به وقوع پیوسته در کشورهای مختلف برگرفته از انقلاب اسلامی است و بیداری اسلامی در همه دنیا تأثیر گذاشته و رسانه در به وجود آمدن این تحولات نقش اساسی دارد.

مهدوی زاده گفت: با ماهواره ای شدن شبکه اترک زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیتهای این استان به مردم سراسر جهان فراهم شده و امیدوارم این شبکه با تولید برنامه های مناسب ظرفیتهای استان خراسان شمالی را مطرح کند.

وی گفت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما نقش اساسی در مدیریت فرهنگ عمومی و هدایت افکار عمومی بر عهده دارند.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، تلاش برای حذف عرفانهای انحرافی و تأکید بر شناساندن تاریخ و مفاخر استان را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در شبکه استانی ذکر کرد.