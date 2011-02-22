ایران خواستار توقف کشتار مردم لیبی شد/ درخواست از مجامع بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات لیبی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران قیام مردم مسلمان لیبی و خواسته های به حق آنها را در راستای جنبش های اصیل مردم منطقه ناشی از بیداری اسلامی دانسته و با نگرانی تحولات اخیر آن کشور را دنیال می نماید.

رامین مهمان پرست خشونتهای شدید بکار گرفته شده علیه مردم این کشور را غیر قابل قبول دانسته و محکوم کرد.

وی افزود: اخبار منتشره در خصوص حملات هوایی به تظاهرکنندگان و مناطق مسکونی و کشتار جمعی مردم بیگناه موجب تاثر و تعجب گردیده و انتظار می رود سازمانها و مجامع بین المللی اقدامات فوری و موثر جهت توقف آن بعمل آورند.



