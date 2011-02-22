فلسفه اخلاق در دیار ما با رکود مواجه است

دکتر عظیم حمزئیان درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش فلسفه اخلاق در سامان دادن زندگی روزمره گفت:فلسفه اخلاق درسامان دادن زندگی روزمره نقش به‌سزایی دارد و این بسته به تخصص و مهارت متخصصان فلسفه اخلاق دارد که مباحث آن را در جامعه گسترش دهند.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان درمورد فرا اخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی نیز گفت: درمورد ارتباط فرااخلاق و زندگی عادی باید گفت این ارتباطِ ذاتی شاید وجود نداشته باشد. این ارتباط بیشتر وابسته به فردی است که به آن متخلق است. از این جهت که معرفت بهتری در مورد واژه‌شناسی اخلاق به دست می‎آورد یا اینکه درمورد مباحث معرفت‌شناسی اخلاق که مربوط به فرااخلاق مطرح است یا بحثهای منطقی اخلاق، مباحثی که می‎فهمد در زندگی عملی به کار می‎برد. ولی فی‌نفسه ارتباطی بین این دو پیدا نمی‌شود.

مدیرگروه فلسفه ادیان دانشگاه سمنان درمورد رشد تفکر منسجم و فلسفی اخلاق در دیارمان همچنین اظهارداشت: متأسفانه در کشور ما کمتر در این باره بحث شده و ما افرادی که از این امر آگاه و مطلع باشند تاحدود 20-30 سال پیش نداشتیم و شهید مطهری و علامه طباطبایی از استثنائاتی بودند که مباحثی را در این زمینه مطرح کردند. ولی در مورد کل بحثهای اخلاق باید گفت به‌واسطه اینکه درحکمت ملاصدرا که تقریباً آخرین فلسفه رایج و فلسفه نویی بوده که درآان بحث اخلاق مطرح شده و از زمان او خیلی می‎گذرد این بحثها متأسفانه در دیار ما در رکود بوده‌اند.