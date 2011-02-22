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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

توسط پژوهشگران کشور محقق شد/

بهبود رنگ‌پذیری الیاف پلی استر با استفاده از نانو پلیمرها

بهبود رنگ‌پذیری الیاف پلی استر با استفاده از نانو پلیمرها

پژوهشگران کشور با استفاده از نوعی نانو پلیمر موفق به ارائه روشی برای بهبود رنگ‏پذیری الیاف پلی‏استر شدند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه خطیب زاده- مجری طرح با بیان این خبر گفت: در سیستم های قدیمی رنگرزی، الیاف پلی استر به دلیل ساختار متراکم، کریستالی و همچنین عدم حضور مکانهای فعال جهت رنگ پذیری، جذب بسیار پایینی داشتند بنابراین در این تحقیق روش جدیدی برای بهبود فرایند رنگرزی در الیاف پلی استر شدیم.

وی با بیان اینکه با استفاده از پلیمرهای "دندریتیک" که تامین کننده مکانهای فعال موردنیاز برای رنگرزی است، اقدام به بهبود فرایند رنگرزی در الیاف پلی استر کردیم، اظهار داشت: پلیمرهای دندریتیک ماکرومولکولهای جدیدی هستند که با توجه به ویژگیهای خود در صنایع مختلف کاربرد پیداکرده اند.

مجری طرح با اشاره به نحوه اجرای این پروژه تحقیقاتی، خاطر نشان کرد: الیاف تهیه شده از این نوع جدید پلی استر به دلیل افزایش انعطاف پذیری آمیزه ها قابلیت رنگرزی بیشتری از خود نشان می دهند. این نتایج برای صنعت نساجی کاربردی بوده و کمک قابل توجهی در حفظ محیط زیست با توجه به حذف کریر به عنوان ماده کمکی می کند.   
 

کد مطلب 1258664

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