بی باک: کره به دلیل ترس از باخت به ایران نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بی باک عضو سابق تیم ملی و تکواندوکاری که اولین مدال طلای جهانی را برای ایران کسب کرده ضمن بیان مطلب فوق گفت: برگزاری رقابتهای لیگ در رده های سنی مختلف دلیل اصلی پیشرفت تکواندو در ایران است و قدرت تیم های باشگاههای ایران نیز به همین دلیل است.

وی در مورد جام باشگاههای نیز گفت: رقابت اصلی در این مسابقات نیز مانند گذشته در اختیار تیمهای ایرانی است و فکر می کنم کره ایها به دلیل حذف در دو دوره قبلی مسابقات از این جام انصراف دادند. آنها نمی خواستند یکبار دیگر در این رقابتها شکست را تجربه کنند. به خصوص آنکه در رقابتهای قهرمانی آسیا، جام جهانی و قهرمانی نوجوانان جهان نیز مقابل ایران شکست را تجربه کرده بودند.

بی باک در مورد دانشگاه آزاد گفت: مانند دو دوره قبلی با تمام قوا در جام باشگاههای آسیا شرکت کرده ایم که با وجود دو مهره آسیب دیده از احسان نقیب زاده و افشین ساکت به عنوان بازیکنان کمکی بهره می بریم. یکی از امیدهای اصلی قهرمانی در سومین دوره هستیم .

قهرمان سابق آسیا و جهان در مورد مبارزات خود گفت: مقابل حریفم از تیم گسترش فولاد تبریز 13 بر یک پیروز شدم از عملکردم راضی ام اما دراین بازی حریف کاملاً حرفه ای نداشتم و امیدوارم در بازیهای آینده نیز موفق باشم.

وی در خصوص برگزاری مسابقات در 5 وزن همانند پیکارهای جام جهانی گفت: برگزاری مسابقات با این شیوه و با حضور 10 ورزشکار در 5 وزن ازلحظ فنی به نفع تیمهاست و در صورت آسیب دیدگی بتوانند از نیروهای دیگر خود استفاده کنند.