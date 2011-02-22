علی عسگری در گفتگو با مهر درباره ارائه کد اقتصادی به افراد حقیقی گفت: در حال حاضر اشخاص حقوقی دارای کد اقتصادی هستند و قرار است که به 2.6 میلیون نفر از اشخاص حقیقی نیز کد اقتصادی بدهیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به این تعداد از افراد در طول سال آینده کد اقتصادی ارائه خواهد شد، تصریح کرد: البته تمام این افراد یکباره فراخوان نخواهند شد، بلکه بر اساس اولویت بندی کد اقتصادی تخصیص خواهیم داد، بنابراین برای سالهای پس از آن هم بر اساس کدهای اقتصادی پرونده تشکیل خواهد شد.

وی همچنین از برنامه گسترش اظهارنامه های الکترونیکی در سال آینده خبرداد و گفت: هم اکنون بازنگری در فرمهای اظهارنامه های الکترونیکی با بازنگری و تجربه کسب شده از سالهای قبل نهایی شده است.

عسگری اضافه کرد: فرم اظهارنامه های الکترونیکی خلاصه تر شده و پرکردن آن هم برای مودیان سهل تر و راحت تر شده است، فراگیری اظهارنامه های الکترونیکی هم در سال آینده بیشتر خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ارائه اظهارنامه های الکترونیکی سال گذشته اختیاری بود اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است پیش بینی می شود که تعداد بیشتری از مودیان برای ارائه اظهارنامه الکترونیکی مراجعه نمایند.

وی با اشار ه به پایه های مالیاتی جدیدی که اعمال خواهد شد، این پایه های مالیاتی را مالیات بر سرمایه، مالیات بر مجوع درآمد و تقویت پایه های مالیاتی موجود عنوان کرد.