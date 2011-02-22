نگاه عجیب رئیس دانشگاه هندی به ایرانیها/ 66 دانشگاه هند مناسب تحصیل

محمدحسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به رویکردهای جدید علمی ایران و حرکت و جهش از مقوله کمی به عرصه کیفی علم با هدف کارایی و بهرهوری بیشتر علم در مسیر نهضت تولید علم بر اساس نقشه جامع علمی کشور، اعتبار دانشگاههای مورد تأیید در هندوستان در دست بررسی و تجدید نظر هستند.
رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند افزود: از میان 140 دانشگاه هندی که در حال حاضر در سه گروه عالی، خوب و متوسط فهرست شدهاند صرفا 66 دانشگاه فقط در دو گروه عالی و خوب فهرست میشوند. به این ترتیب خود به خود حجم زیادی از ورود دانشجویان ایرانی به هند و کشورهای شبه قاره کاسته خواهد شد.
وی درباره نگاه مسئولان دانشگاهی پونا نسبت به دانشجویان خارجی بخصوص در مقطع لیسانس گفت: قبل از اینکه با رئیس دانشگاه پونا رایزنی کنیم نگاهشان این بود که دانشجویان ایرانی در مقطع لیسانس به عنوان یک گردشگر با دوره طولانیتر 5 - 4 ساله و هزینههای بیشتر منشأ درآمدزایی ارزی بیشتری برای دانشگاه و شهروندان پونایی هستند، در دورههای فوق لیسانس کمتر و در دورههای دکتری کمتر.
کریم افزود: پس از مذاکره با رئیس دانشگاه پونا و توضیح رویکردهای جدید علمی ایران یقین دارم مسئولان دانشگاهی پونا نگاهشان درباره دانشجویان ایرانی را تغییر خواهند داد. چون اولویت تسهیلات را به دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخصوص دانشجویان فوق لیسانس و دکتری میدهیم. با توجه به رویکردهای جدید علمی ایران، یقینا مسئولان دانشگاهی پونا متوجه خواهند بود که دانشجویان ایرانی به شکل قبلی به پونا سرازیر نخواهند شد.
نظر شما