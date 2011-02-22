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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

مسابقات جودوی بین‌المللی دانشگاه آزاد با قهرمانی میزبان خاتمه یافت

مسابقات جودوی بین‌المللی دانشگاه آزاد با قهرمانی میزبان خاتمه یافت

دهمین دوره رقابتهای بین المللی جودو دانشگاه آزاد شب گذشته با قهرمانی میزبان و نایب قهرمانی ارمنستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روز یکشنبه با حضور تیم‌هایی از مناطق مختلف و پنج تیم خارجی از افغانستان، امارات، ارمنستان و پاکستان آغاز شده بود که در نهایت منطقه نه دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم های ارمنستان و دانشگاه آزاد تهران مرکز عناوین دوم سوم را به خود اختصاص دادند.

روز دوشنبه این رقابتها در اوزان سبک پیگیری شد که در وزن 55 کیلوگرم هاطوریان، الکستانیان ، ارونیان هر سه از ارمسنان و مهدی دلیری از افغانستان مدالهای طلا ، نقره و برنز را کسب کردند. در وزن 60 کیلوگرم گوهریان از ارمنستان، عادل صابری، آرمن طومانیان از ارمنستان و قاسم نوری زاده سکوهای اول تا سوم مشترک را کسب کردند.

داود قازاریان از ارمنستان در وزن 66- کیلوگرم با برتری مقابل ذبیح الله رستمیان سومین طلای تیم ارمنستان را کسب کرد. هادی نوری زاده و مورتانیان از ارمنستان نیز به مدال برنز مشترک دیت پیدا کردند. در وزن 73- کیلوگرم نیز امیرحسین خادمیان به مدال طلا دست یافت. مجتبی باغچه قی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به داوید نیکوتاریان از ارمنستان و فرشاد دهقان رسید.

کد مطلب 1258671

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