به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روز یکشنبه با حضور تیم‌هایی از مناطق مختلف و پنج تیم خارجی از افغانستان، امارات، ارمنستان و پاکستان آغاز شده بود که در نهایت منطقه نه دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم های ارمنستان و دانشگاه آزاد تهران مرکز عناوین دوم سوم را به خود اختصاص دادند.

روز دوشنبه این رقابتها در اوزان سبک پیگیری شد که در وزن 55 کیلوگرم هاطوریان، الکستانیان ، ارونیان هر سه از ارمسنان و مهدی دلیری از افغانستان مدالهای طلا ، نقره و برنز را کسب کردند. در وزن 60 کیلوگرم گوهریان از ارمنستان، عادل صابری، آرمن طومانیان از ارمنستان و قاسم نوری زاده سکوهای اول تا سوم مشترک را کسب کردند.

داود قازاریان از ارمنستان در وزن 66- کیلوگرم با برتری مقابل ذبیح الله رستمیان سومین طلای تیم ارمنستان را کسب کرد. هادی نوری زاده و مورتانیان از ارمنستان نیز به مدال برنز مشترک دیت پیدا کردند. در وزن 73- کیلوگرم نیز امیرحسین خادمیان به مدال طلا دست یافت. مجتبی باغچه قی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به داوید نیکوتاریان از ارمنستان و فرشاد دهقان رسید.