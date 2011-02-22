۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۹

یک دیپلمات ارشد لیبی:

قذافی باید برکنار و محاکمه شود/ اوجگیری جنبش کناره گیری دیپلماتها

جانشین نماینده لیبی در سازمان ملل متحد خواستار برکناری رهبر این کشور و محاکمه وی به اتهام جنایت و نسل کشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم دباشی" در گفتگو با سی. ان. ان. گفت: "قذافی باید فوراً و هرچه سریعتر قدرت را ترک کرده و دست از کشتار مردم لیبی بردارد".

دباشی افزود: مردم لیبی به اندازه کافی  در 42 سال گذشته صبور بوده اند و من فکر می کنم وی باید از قدرت صرف نظر کرده و کشور را هر چه سریع ترک کند.

وی همچنین در گفتگو با بی. بی. سی. نیز گفت: من فکر می کنم که این پایان کار سرهنگ قذافی است و در چند روز آینده این اتفاق خواهد افتاد یا او برکنار خواهد شد یا مردم لیبی از شر او خلاص خواهد شد. اما قطعاً محاکمه وی و دانستن جنایات و نسل کشی که او هم اکنون در حال انجام آن است یا ناپدید شدن شخصیت های خاص بسیار مهم بهترین سناریو است تا تمام جنایت هایی که وی در طول 42 سال حضورش در قدرت انجام داده، روشن شود.

این دیپلمات افزود: نمایندگی لیبی در سازمان ملل طی نامه ای به قذافی خواستار برکناری وی شده است.

وی گفت: من از تمامی کشورهای جهان می خواهم تا به قذافی اجاره ورود به کشورشان را ندهند.

سفیر لیبی در مالزی، اتحادیه اروپا، آمریکا، اتحادیه عرب، سفیر این کشور در هند و چند کشور دیگر به انقلابیون پیوسته اند.

