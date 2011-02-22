تجهیز تمام جاده ها به دوربین ثبت تخلفات/ ثبت 80 درصد تخلفات

سرهنگ عباسعلی موحدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر از دوربینهای ثبت تخلفات در محورهای مواصلاتی درون و برون شهری تهران – قم، تهران- اصفهان، تهران- شیراز، تهران- کرج، تهران ـ قزوین و بسیاری از محورها استفاده می شود.

وی افزود: در بسیاری از محورهای برون شهری مانند تهران – مشهد نیز این تجهیزات در دو لاین رفت و برگشت نصب شده که در آینده نزدیک محورهای باقیمانده کشور نیز به این دوربینها مجهز می شوند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اظهار کرد: علاوه بر تهران در شهرهای بزرگی مانند مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز دوربین نصب شده است.

وی همچنین با اشاره به استفاده از دستگاههای "هند هلد یا پی دی ای" برای ثبت تخلفات رانندگی گفت: این دستگاهها به صورت آزمایشی و پایلوت در تهران مورد استفاده قرار گرفته و پس از موفقیت در شهرستانها نیز گسترش می یابد.

ثبت 80 درصد تخلفات رانندگی جاده ها از طریق دوربین

سرهنگ موحد نژاد با اشاره به تفاوت جاده های که در آنها دوربین نصب شده با جاده هایی که دوربین ثبت تخلفات ندارند، گفت: تا زمانی که در جادهها دوربین نصب نشده بود پلیس تنها در چند نقطه می توانست حضور داشته باشد و درصدی از تخلفات را خصوصاً در جاده های پرتردد ثبت کند.

وی تصریح کرد: در گذشته تنها حدود 20 تا 30 درصد تخلفات جاده ای از سوی پلیس ثبت می شد اما اکنون بیش از 80 درصد تخلفات رانندگی از طریق دوربین ثبت می شود.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: در گذشته اگر خودرویی به دلیل سرعت بالا از سوی پلیس جریمه می شد راننده منکر تخلف خود می شد اما اکنون دوربین علاوه بر زمان و مکان تخلف عکس خودروی متخلف را نیز ثبت می کند.

وی از ثبت تخلفات رانندگی در شب از طریق دوربین های ثبت تخلفات خبر داد.