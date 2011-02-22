موافقت رئیس جمهور با طرح تحول اجتماعی/ اجرا از سال 90

علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تحول اجتماعی یک برنامه ملی در سطح وسیع برای کاهش آسیبهای اجتماعی با رویکرد فرهنگی است گفت: بهترین راه کاهش آسیبهای اجتماعی پیشگیری و بهترین روش در پیشگیری هم فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ است که در طرح تحول اجتماعی به آن تاکید شده است.

وی افزود: کلیات و جزئیات طرح تحول اجتماعی به صورت کامل و جامع طی جلسه ای برای رئیس جمهور تشریح شد و وی کاملا از این طرح استقبال و با تائید کلیات طرح توصیه کرد که تحکیم تعالی خانواده، قانون و انضباط اجتماعی، روزی حلال و صداقت در اولویت طرح قرار گیرد.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: تمامی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی مجریان اصلی طرح تحول اجتماعی هستند و در این راه به همیاری و کمک قوه قضائیه نیازمندیم چون بر اساس قانون اساسی مسئول پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مفاسد و جرائم قوه قضائیه است.

3 درصد سود شرکتهای دولتی محل تامین بودجه طرح تحول اجتماعی

افشار در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه و اعتباری برای اجرای طرح تحول اجتماعی در نظر گرفته شده است گفت: برآوردی داشته ایم ولی پیشنهاد ما این است که سه درصد سود شرکتهای دولتی و اعتبارات هزینه ای و تملک سایر دستگاههای اجرایی که در قانون بودجه سال 89 به تصویب مجلس رسیده است به این طرح اختصاص داده شود.

آغاز طرح از ابتدای سال 90 / گام اول 5 ساله است

معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور در مورد زمان اجرای طرح گفت: این طرح از آغاز سال 90 اجرایی می شود و مدت زمان اجرا هم برای آن در نظر گرفته نشده است چون طرحهای فرهنگی دیر بازده هستند ولی برای نخست پیش بینی پنج ساله داریم.

وی افزود: مسئول اجرای طرح شورای اجتماعی کشور وزیر کشور و جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور است و در استانها نیز کارگروه اجتماعی فرهنگی به ریاست استانداران مسئول اجرای طرح هستند.