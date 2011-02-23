ایجاد 500 مدرسه ورزش در سال آینده/ اختصاص 40 درصد سهمیه به دختران

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال تحصیلی جاری 50 مدرسه در مراکز استانها راه اندازی شد که همه در بخش پسرانه و جزو مدارس فوتبال بودند.

مدارس ورزش در مدارس عادی دوره راهنمایی تشکیل شده اند به این شکل که دانش آموزان علاوه بر تحصیل در رشته های عمومی مانند سایر دانش آموزان همسال خود، 6 ساعت دوره تربیت بدنی را در ساعات اضافه و در یک رشته تخصصی می گذرانند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی ادامه داد: اما برای سال آینده تاکید داریم که مدارس تنها در مراکز استانها راه اندازی نشوند و سهمیه ای به مناطق مستعد براساس اقلیم و شرایط استانها نیز اختصاص یابد.

وی افزود: به طور مثال در یک استان علاقمندان به رشته کشتی زیاد هستند و شرایط منطقه نیز با این رشته مساعد است و امکان ایجاد آن وجود دارد ولی ممکن است بالعکس در استانی این امکان وجود نداشته باشد و نیازی به توسعه آن رشته نبینیم. در واقع نوع مدارس ورزش در استانها و مناطق مختلف به شرایط آن بستگی دارد.

هاشمی با بیان اینکه به مدیران استانی تاکید کرده ایم حداقل 40 درصد از سهمیه مدارس ورزش به مدارس دخترانه تعلق گیرد، افزود: محدودیتی در نوع رشته ها وجود ندارد و مدیران استانی می توانند در تمام رشته هایی که فدارسیون ورزشی فعالیت می کنند، مدرسه ورزش ایجاد کنند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی ادامه داد: اگرچه برای ایجاد مدارس ورزش در هر مقطع تحصیلی محدودیت نداریم اما سعی ما بر این است که این مدارس در دوره راهنمایی ایجاد شوند.